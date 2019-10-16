с чего всё началось

Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Армия и оружие Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.

Единоборства В США скончался боксер, оказавшийся в коме после нокаута в шоу Усика Дэй участвовал в шоу в Чикаго, главным боем которого был первый поединок украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

Политика Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.

Политика В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань» Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Происшествия Мужчина в маске и с топором ворвался в дагестанскую школу В дагестанском селе Уллуая задержан мужчина, ворвавшийся в школу в маске, с топором и молотком.

Армия и оружие Истребитель Су-30 разбился в Венесуэле В штате Гуарико в центральной части страны потерпел катастрофу венесуэльский истребитель Су-30.

Кино В сети появился трейлер фильма «Лёд 2» Кинокомпания Sony выложила в сеть первый трейлер фильма «Лёд 2». Он выйдет на экраны страны 14 февраля 2020 года.

Армия и оружие Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.

Политика Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.

Происшествия Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.

Культура «Сваты» сменят название после массового ухода актеров Популярный сериал "Сваты" может получить новое название, сообщает портал PrivetRostov со ссылкой на актера телепроекта Даниила Белых.

Политика Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».

Политика Путин предложил перестать платить защищающей жертв конфликтов комиссии Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона, который позволит России отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах.

Политика Россию захотели пригласить в США на саммит G7 Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.

Армия и оружие Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019» Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".

Происшествия Отчаянная пенсионерка бросилась в воду во время круизного путешествия и погибла Пожилая туристка выпрыгнула за борт круизного лайнера, плывшего между Португалией и Испанией. Об этом сообщает портал Business Insider.

Шоу-бизнес Дарья Жукова вышла замуж за экс-жениха Пэрис Хилтон Бывшая жена российского предпринимателя Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.

Авто Россию покинет легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero покинет российский рынок.

Авто Audi привезла в Россию только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback Россиянам доступно для заказа только 10 экземпляров Audi RS5 Sportback в следующих RS-цветах: красный Misano Red, синий Navarra Blue, серый Daytona Grey и Nardo Grey, черный Mythos Black и белый Gracier White.

Футбол Тиль остался недоволен московским пробками Полузащитник «Спартака» Гус Тиль остался недоволен загруженностью автодорог столицы.

Политика Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.

Происшествия В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.