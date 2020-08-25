Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Священный синод Русской православной церкви во вторник, 25 августа, освободил от должности патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева). Об этом сообщил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда в своем Telegram-каналe.В источнике
С чего всё началось
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил в Telegrаm-канале
 об освобождении митрополита Павла от должности экзарха Белоруссии.
Телеканал 360°вчера в 10:25
Подробнее о событии
Газета.Ru

В РПЦ рассказали о новом главе Белорусской церкви

Газета.Ru17:02
РИА Новости

В РПЦ прокомментировали назначение нового главы Белорусской церкви

РИА Новостивчера в 15:36
Московский Комсомолец

Крест для Лукашенко: эксперт объяснил замену главы белорусской церкви

Московский Комсомолецвчера в 15:07
РБК

РПЦ объяснила увольнение главы белорусской церкви

РБКвчера в 16:14
Интерфакс

Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви

Интерфаксвчера в 10:16
Коммерсантъ

РПЦ сменила главу Белорусской православной церкви

Коммерсантъвчера в 10:06
ТАСС

Синод РПЦ отправил в отставку главу Белорусской православной церкви

ТАССвчера в 09:59
КП - Беларусь

Митрополит Павел подал в отставку. Впервые Белорусскую православную церковь возглавит уроженец Беларуси

КП - Беларусьвчера в 10:17

В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русскомвчера в 09:29
20

Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19

Заместитель директора Всемирной организации здравоохранения Раньери Герра в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что увеличение числа заболевших было ожидаемо, но всё еще есть шанс избежать полноценной второй волны.
НГС.Кемерово21:00
4

Песков прокомментировал выводы немецких врачей по диагнозу Навального

В заявлении немецких врачей по диагнозу основателя ФБК Алексея Навального для российских специалистов нет ничего нового, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомостивчера в 06:05
136

Адвокат потерпевших в ДТП с Ефремовым уверен, что актер был за рулем

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших в деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не сомневается, что именно актер находился за рулем джипа в момент аварии.
Коммерсантъ21:34
39