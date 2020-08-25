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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Священный синод Русской православной церкви во вторник, 25 августа, освободил от должности патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева). Об этом сообщил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда в своем Telegram-каналe.В источнике
С чего всё началось
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил в Telegrаm-канале
 об освобождении митрополита Павла от должности экзарха Белоруссии.
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