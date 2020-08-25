«Больше, лучше и безумнее»: критики в восторге от 2 сезона «Пацанов»

Уайлдинг подчеркнул, что благодаря динамике новых персонажей и злободневности сюжета, который служит идеальной аналогией для эпохи Трампа в Америке, второй сезон стал «больше, лучше и безумнее» и окончательно доказал, что «Пацаны» – один из лучших сериалов современности.