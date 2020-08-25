Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.В источнике
С чего всё началось
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил в Telegrаm-канале
 об освобождении митрополита Павла от должности экзарха Белоруссии.
Телеканал 360°вчера в 10:25
Подробнее о событии
Газета.Ru

В РПЦ рассказали о новом главе Белорусской церкви

Газета.Ru17:02
Московский Комсомолец

Крест для Лукашенко: эксперт объяснил замену главы белорусской церкви

Московский Комсомолецвчера в 15:07
РБК

РПЦ объяснила увольнение главы белорусской церкви

РБКвчера в 16:14
РИА Новости

В РПЦ прокомментировали назначение нового главы Белорусской церкви

РИА Новостивчера в 15:36
ТАСС

Синод РПЦ заменил глав ряда митрополий

ТАССвчера в 11:16
Интерфакс

Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви

Интерфаксвчера в 10:16
Коммерсантъ

РПЦ сменила главу Белорусской православной церкви

Коммерсантъвчера в 10:06
КП - Беларусь

Митрополит Павел подал в отставку. Впервые Белорусскую православную церковь возглавит уроженец Беларуси

КП - Беларусьвчера в 10:17

Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Onlineвчера в 02:43
1,4K

Власти США намерены обвинить Пекин в геноциде уйгуров — Politico

Соединенные Штаты прорабатывают возможность признать репрессии Китая в отношении этнических мусульманских меньшинств — уйгуров, «геноцидом», написала 25 августа газета Politico, сославшись на информацию двух чиновников администрации Трампа.
ИА Красная Веснавчера в 16:21
1

«Северный поток – 2» требуют остановить из-за отравления Навального

В немецком деловом издании Handelsblatt опубликованы призывы остановить газопровод «Северный поток – 2», а также наложить арест на недвижимость и запретить проживание или обучение членам семей российских чиновников.
Независимая газетавчера в 13:22
8

ЦБ выявил случаи передачи долгов коллекторам без согласия заемщиков

«По результатам поведенческого надзора регулятор выявил случаи, когда заемщики не имели выбора или не могли повлиять на условие договора, позволяющее запретить уступку прав (требований) третьим лицам, несмотря на то что такое право предоставлено Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ», - говорится в сообщении ЦБ.
Rambler News Service24 августа в 09:56
3

Госдеп поддержал требование ЕС о расследовании отравления Навального

Если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, то США поддержат призыв Евросоюза провести полное расследование этого инцидента и готовы предоставить для этого необходимую помощь.
РБКвчера в 13:07
91

В Dota 2 добавили недостающие звуковые эффекты для персоны Pudge

Список изменений: добавлены звуковые эффекты для Swallow и Eject (способности с Aghanim's Scepter) для персоны Pudge; увеличено количество полигонов на косметических предметах для Anti-Mage, Vengeful Spirit, Windranger и Zeus; исправлено описание персоны Pudge в списке наград Battle Pass; обновлены файлы локализации.
CyberSport.ru17:53

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новостивчера в 02:03
1,8K