Религия
REGNUMСинод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
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с чего всё началось
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил в Telegrаm-канале об освобождении митрополита Павла от должности экзарха Белоруссии.Телеканал 360°10:25
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