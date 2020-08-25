с чего всё началось

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.

Общество Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V» Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 32

Политика Лавров и Биган обсудили ситуацию в Белоруссии США не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг ситуации, которая сегодня сложилась в Белоруссии, и Москва поддерживает такой подход. 140

Авто Удешевленные версии Volkswagen под брендом Jetta ставят рекорды продаж В 2019 году немецкий автопроизводитель Volkswagen вывел на рынок удешевленные версии своих моделей под брендом Jetta, и с тех пор эти автомобили пользуются ажиотажным спросом. 5

Политика В Минске начинается митинг сторонников Лукашенко В Минске возле Комаровского рынка начинается митинг в поддержку действующего президента республики Александра Лукашенко. 2

Политика Джонсон призвал британцев перестать стыдиться своей истории Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал соотечественников прекратить стыдиться своей истории и не заниматься самобичеванием.

Политика Дума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокации Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проверит обстоятельства произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным на предмет вмешательства иностранных государств, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. 178

Общество Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального. 1,2K

Авто Представлен компактный кроссовер Toyota дешевле Hyundai Creta Японский автоконцерн Toyota представил новый компактный кроссовер Urban Cruiser, который будет стоить дешевле Hyundai Creta. 52

Футбол Педро подписал контракт с «Ромой» Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании форвард Педро заключил трехлетний контракт с "Ромой", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Происшествия В Ростовской области два человека погибли в выгребной яме В Ростовской области два человека погибли в ходе чистки трубы в выгребной яме. Об этом сообщается на сайте СК России по региону. 25

Футбол Пирло сообщил, что Игуаин покинет «Ювентус» в ближайшие дни Сегодня на пресс-конференции новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло заявил, что нападающий "бьянконери" Гонсало Игуаин покинет команду.

Транспорт В Москве останется один троллейбусный маршрут Единственный троллейбусный маршрут в Москве оставят между Комсомольской площадью и улицей Новорязанская. 381

Происшествия Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов. 233