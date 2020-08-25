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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.В источнике
С чего всё началось
«Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности», — написал
 он в своем Telegrам-канале.
РБК10:31
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Главу белорусской церкви отправили в отставку после призыва к Лукашенко

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Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии

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ТАСС

РПЦ призвала власти Белоруссии расследовать случаи применения насилия на акциях протеста

ТАСС10:53
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Синод поставил наместника Сретенского монастыря во главе Тверской митрополии

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Синод РПЦ сменил патриаршего экзарха Беларуси: Павел подал в отставку. Прошение удовлетворено

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Vprognoze.ru04:40