с чего всё началось

Священный синод Русской православной церкви возложил ответственность на патриарха Константинопольского Варфоломея за возможное углубление разделения в семье поместных православных церквей в случае признания Элладской церковью украинского раскола, говорится в заявлении синода.

Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола

Происшествия СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.

Хоккей НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста Зыкова за допинг Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации российского форварда клуба «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.

Общество Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.

Армия и оружие МИД Турции назвал условие завершения операции в Сирии По итогам встречи Пенс заявил, что санкции США против Турции будут отменены после того, как в зоне ее операции «Источник мира» в Сирии будет полностью прекращено ведение огня.

Шоу-бизнес Волочкова опубликовала свадебный снимок с Басковым Балерина опубликовала в своем микроблоге Instagram свадебный снимок с Николаем Басковым.

Кино Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы» В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.

Политика Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.

Армия и оружие На Украине ввели звания мастер-сержантов и мастер-старшин В четверг Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, который направлен на введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава вооруженных сил страны.

Происшествия В Днепре мужчина расстрелял автомобиль, водитель погиб В Днепре на Набережной Заводской мужчина обстрелял автомобиль, погиб водитель. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает издание «Страна»

Общество Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Политика Макрон и Меркель приветствуют сдвиги в реализации Минских соглашений Лидеры Франции и Германии приветствуют позитивные изменения в реализации Минских соглашений.

Армия и оружие Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019» Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".

Шоу-бизнес Никас Сафронов раскритиковал Софию Ротару за увлечение пластикой Знаменитый художник Никас Сафронов раскритиковал желание певицы Софии Ротару выглядеть намного моложе своих лет.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Наука Китай представил прототип круглого стелс-вертолета Китай продемонстрировал прототип военного стелс-вертолета, который выглядит как НЛО из старых научно-фантастических фильмов.

Политика В Госдуме оценили создание в Раде объединения по «возвращению» Кубани Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что возглавил новое межфракционное объединение, которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".

Армия и оружие Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.

Гаджеты Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.

Политика Комиссия Госдумы выявила в нескольких СМИ нарушения законодательства Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России получила материалы журналистских расследований о подготовке лидеров протестных акций, а также выявила нарушения законодательства в нескольких СМИ.

Общество В России увеличат размер выплат на первого и второго ребенка В пресс-службе Минтруда заявили, что россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут ежемесячно выплачивать увеличенные пособия.

Кино Валерия Гай Германика: меня не покидают мысли об апокалипсисе Известный российский режиссёр авторского кино Валерия Гай Германика дала интервью журналу «Искусство кино» перед премьерой своей новой картины «Мысленный волк», в котором заявила, что ее не покидает постоянное предчувствие апокалипсиса.

Шоу-бизнес Лицо Веры Алентовой изуродовано пластикой По мнению фанатов, лицо Веры Валентиновны окончательно потеряло узнаваемость, пишет «starhit.ru».

Политика Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.