Политика
РИА НовостиСинод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
Священный синод Русской православной церкви возложил ответственность на патриарха Константинопольского Варфоломея за возможное углубление разделения в семье поместных православных церквей в случае признания Элладской церковью украинского раскола, говорится в заявлении синода.
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с чего всё началось
Тем не менее, в связи с ситуацией, сложившейся в Элладской Церкви после проведения ее Архиерейского Собора 12 октября 2019 года по украинскому церковному вопросу, в четверг 17 октября Священный Синод Русской Православной Церкви заявил, что прекращает молитвенное и евхаристическое общение с теми из греческих архиереев, которые уже вступили или вступят в подобное же общение с раскольническими организациями на Украине.Фома11:34
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Хоккей
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По итогам встречи Пенс заявил, что санкции США против Турции будут отменены после того, как в зоне ее операции «Источник мира» в Сирии будет полностью прекращено ведение огня.
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Шоу-бизнес
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Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы
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Макрон и Меркель приветствуют сдвиги в реализации Минских соглашений
Лидеры Франции и Германии приветствуют позитивные изменения в реализации Минских соглашений.
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Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Шоу-бизнес
Никас Сафронов раскритиковал Софию Ротару за увлечение пластикой
Знаменитый художник Никас Сафронов раскритиковал желание певицы Софии Ротару выглядеть намного моложе своих лет.
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Китай представил прототип круглого стелс-вертолета
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BitCryptoNews вчера в 10:35
Политика
В Госдуме оценили создание в Раде объединения по «возвращению» Кубани
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что возглавил новое межфракционное объединение, которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".
РИА Новости 13:32
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Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
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Известия 15 октября в 22:40
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В России увеличат размер выплат на первого и второго ребенка
В пресс-службе Минтруда заявили, что россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут ежемесячно выплачивать увеличенные пособия.
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Известный российский режиссёр авторского кино Валерия Гай Германика дала интервью журналу «Искусство кино» перед премьерой своей новой картины «Мысленный волк», в котором заявила, что ее не покидает постоянное предчувствие апокалипсиса.
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Лицо Веры Алентовой изуродовано пластикой
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Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
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Huawei Watch GT 2 приехали в Россию
Компания Huawei объявила о старте предзаказов на умные часы Huawei Watch GT 2, продажа которых в России стартует 24 октября.
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