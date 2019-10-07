Религия
Вести.Ru«Русский экзархат» Константинополя стал частью РПЦ
Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) после заседания Синода сообщил, что Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции стала частью Московского патриархата. Для нее особый режим управления, соответствующий ее традиции.
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Участница Клуба КВН «Сборная Снежногорска» умерла от рака
Ушла из жизни Евгения Жарикова — 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска».
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«Приняв „Виагру“, боялся побочки». Минский художник объяснил, зачем разделся на выставке, и рассказал о цензуре и смерти
КП - Беларусь 11:17
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Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
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Intel снизила цены на процессоры девятого поколения
Intel не только представила новейшее поколение процессоров Xeon W и Core X, но и объявила об изменениях в ценовой политике.
Ferra 09:00
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В МЧС рассказали о способах остановить агрессивную собаку
Политическая Экспертиза 04 октября в 22:17
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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
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В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
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Политика
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрушит экономику Турции, если она сделает что-то «непозволительное».
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Слуцкий отреагировал на слова Тошича, что он лучше Фергюсона
Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич в интервью ютуб-каналу «Красава» отметил, что для него Леонид Слуцкий лучше сэра Алекса Фергюсона.
Евро-футбол.ру 08:23
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Таксист отказался везти Порошенко после митинга
Российская газета 01:40
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Зеленский ослабил блокаду Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру пересечения линии соприкосновения в Донбассе и перемещения через нее товаров.
Известия 09:08
Футбол
Комбаров назвал причину отставки Кононова
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru 09:32
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Общество
Сияющая Джоли в сиреневой блузе-бабочке Givenchy пришла на премьеру новой «Малефисенты» в Риме
На красную дорожку Анджелина Джоли вышла в архитектурной блузе-бабочке Givenchy сиреневого цвета с длинными «крыльями», которую дополнила черными брюками и туфлями на шпильках.
WMJ.ru 12:35
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва вчера в 11:40
Общество
Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер
Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
Газета.Ru 12:19
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Гаджеты
Новый смартфон Realme X2 Pro получит самую быструю в мире зарядку
Компания Realme выпустила новый смартфон Realme X2 Pro.
UfacityNews.ru вчера в 00:58
Футбол
Семак рассказал о травме защитника Мамманы
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о травме защитника команды Эмануэля Мамманы.
Piter.tv 05:26
Транспорт
Грузовые поезда запустят через мост в Крым в июне 2020 года
Движение пассажирских поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020 года из-за обнаруженного памятника археологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
РИА Новости 12:46
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Здоровье
Володин назвал главные проблемы российского здравоохранения
В своем выступлении на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" спикер Госдумы обозначил главные проблемы отечественного здравоохранения.
Дни.ру 10:53
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Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru 05 октября в 10:22
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года.
РБК 10:06
Хоккей
Малкин выбыл на длительный срок из-за травмы
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выбыл на продолжительный срок из-за травмы.
Sports.ru 12:46