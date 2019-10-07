Религия
ИзвестияПоглощение Европы: РПЦ приняла в свой состав «русский экзархат»
В понедельник Священный синод РПЦ провел внеочередное заседание, главным решением которого стало включение в состав Русской православной церкви бывшего «русского экзархата» Константинопольского патриархата. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл назвал это событие историческим.
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Игры
Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Игромания.ру 13:17
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Курске
В результате аварии погибли два человека, еще шесть пострадали, передает РЕН ТВ. ДТП произошло на Магистральном проезде.
Известия 17:23
Политика
Путин увеличил себе и Медведеву зарплату на 4,3%
Российский президент Владимир Путин подписал указ о том, что он повышает заработную плату президенту и премьеру России.
Газета.Ru 10:29
Происшествия
Кассира Billa уволили из-за отказа принять десятикопеечные монеты
Кассира сетевого супермаркета Billa уволили после того, как она отказалась принимать к оплате десятикопеечные монеты.
РБК 15:08
Космос
Curiosity находит остатки древнего соленого озера на Марсе
Когда-то Марс был относительно теплым и влажным миром, полным рек и озер, и, как полагают большинство исследователей, океаном, покрывающим большую полоску северного полушария планеты.
AstroNews.ru 12:44
Технологии
Ошибки российских врачей начнет исправлять искусственный интеллект
Уже более 30 стран мира разработали и приняли свои национальные стратегии развития искусственного интеллекта.
Medical Note 09:29
Наука
Названы возможные претенденты на получение Нобелевской премии
С 7 по 14 октября в Стокгольме пройдет 118-я Нобелевская неделя, в ходе которой станут известны имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии, физики, химии, премии мира и экономики.
Газета.Ru 05 октября в 06:22
Наука
Партнеры древолазов оказались похожи на их родителей
Крошечный (размером с фалангу пальца) древолаз Oophaga pumilio обитает в джунглях Центральной Америки.
N+1 02:31
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
REGNUM вчера в 08:56
Политика
Добровольцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Глава подразделения "Азов", экс-депутат Рады Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе.
Газета.Ru 04:23
Наука
Потепление в Антарктиде помогло точнее прогнозировать погоду
Новый гель поможет сделать лес огнеустойчивым Прогноз вызвал большой интерес метеорологов, поскольку он показывает, насколько далеко ученые продвинулись в понимании данных о стратосфере — второго по величине слоя атмосферы Земли — и ее влияния на погоду.
Хайтек 08:22
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.
Российская газета 19:02
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Политика
Штайнмайер вступился за «формулу Штайнмайера»
По мнению Простакова, «выступая против «формулы Штайнмайера», в реальности украинские неонацисты и радикалы под практически явным руководством бывшего президента Украины Петра Порошенко желают прервать начавшийся процесс урегулирования конфликта».
ФАН 13:44
Космос
Экзопланета обращается вокруг звезды с периодом всего лишь 18 часов
Здравый смысл подсказывает нам, что газовые гиганты должны находиться дальше от родительской звезды, по сравнению с землеподобными планетами, и иметь более продолжительные орбитальные периоды, составляющие до 10 лет и более.
AstroNews.ru 06:13
Общество
Москвичка объяснила подачу иска из-за системы распознавания лиц
Жительница Москвы Алена Попова рассказала РБК, что подала в суд иск против использования видеокамер с функцией распознавания лиц.
РБК 07:03
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Футбол
Комбаров назвал причину отставки Кононова
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru 09:32
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Авто
Haval запускает льготную программу кредитования
Российский офис Haval рассказал о новой программе Haval Finance, в рамках которой частные и корпоративные клиенты могут рассчитывать на льготные условия кредитования и лизинга.
110km.ru 17:59
Футбол
Спаллетти уговорили возглавить «Милан»
Петербургский дневник 10:13
Политика
Соратник Зеленского призвал ополченцев покинуть Донбасс или остаться, но избавиться от оружия
Сторонники Донецкой Народной Республики, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе, в случае, если они не поддерживают идею «единой Украины» — должны покинуть территорию Донбасса.
ИА Новороссия 13:26
Политика
В США Путина поздравили надписью на небе
Lenta.ru 19:20
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
Гаджеты
Больше никакого Android 9 Pie. Google заставит производителей выпускать все новые смартфоны сразу на Android 10
Android 9 Pie была выпущена 6 августа 2018 года, так что у на 31 января производителей будет год с половиной, чтобы насладиться выпуском устройств на её основе.
iXBT.com 16:47
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru 14:15