Общество

РИА НовостиРИА НовостиСиноптик пообещал аномально теплую зиму

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой. По его словам, характерные для этого времени года морозы будут кратковременными, а снежный покров станет быстро таять.
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с чего всё началось
Тишковец уточнил, что климатическая зима должна наступить уже 10 ноября, но она «откладывается на неопределенный срок», поскольку никаких нулевых температур и тем более переходов в минус в ближайшее время не будет, сообщает «МК
».
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Россиянам обещают аномально теплую зиму

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Синоптик пообещал аномально теплую зиму

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Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов

Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
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Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.
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Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС

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РИА Новости вчера в 21:31
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ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

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Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс вчера в 11:20
Политика

Зеленский назначил нового «главу СБУ по Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Евгения Нетужилова новым «главой СБУ по Крыму».
Rambler News Service вчера в 12:53
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
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Хоккей

СКА и «Ак Барс» поменяются игроками

Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» совершат обмен игроками.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06 ноября в 07:57
Хоккей

Овечкин вышел на 39-е место по очкам в регулярном чемпионате НХЛ

Газета.Ru 01:01
Происшествия

В Иране произошло мощное землетрясение

Мощное землетрясение в Иране магнитудой 5,9. Погибли по меньшей мере 5 человек. Еще свыше 120 пострадали, передает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:26
Экономика

Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс вчера в 11:29
Армия и оружие

Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Общество

Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве

Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 11:01
Происшествия

Пять человек погибли от отравления угарным газом в Саратовской области

ТАСС 00:15
Общество

Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

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Общество

Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены

Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Ведомости вчера в 15:35
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Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж

Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
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Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла

Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
Аргументы и Факты вчера в 14:37
Политика

Пушков отреагировал на заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

Сенатором Алексеем Пушковым было сделано заявление на выступление президента Франции.
Ореанда-Новости вчера в 23:14
Политика

Трамп ответил на решение суда о выплате двух миллионов долларов

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда штата Нью-Йорк, постановившего, что глава Белого дома должен выплатить два миллиона долларов в рамках урегулирования иска против президентских благотворительных организаций.
Российская газета вчера в 21:21
Общество

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Кольцо Кэтрин практически не снимает, а вот серьги надевает не так часто, только на торжественные мероприятия.
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Сочинцы увидят продолжение мультфильма «Холодное сердце»

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Финансы

Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ

Основной задачей ставится уменьшение доли долларовых запасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
РБК вчера в 08:39
Футбол

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
РИА Новости вчера в 15:00
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Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
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Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Саид-Магомед Чапанов, известный как адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова, вместе со своим коллегой Равилем Тугушевым отправился в Читу, чтобы защищать интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье.
Lenta.ru 06 ноября в 08:35
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