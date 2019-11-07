Общество

РИА НовостиРИА НовостиСиноптик пообещал аномально теплую зиму

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой. По его словам, характерные для этого времени года морозы будут кратковременными, а снежный покров станет быстро таять.
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с чего всё началось
Тишковец уточнил, что климатическая зима должна наступить уже 10 ноября, но она «откладывается на неопределенный срок», поскольку никаких нулевых температур и тем более переходов в минус в ближайшее время не будет, сообщает «МК
».
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