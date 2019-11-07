Общество
РИА НовостиСиноптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой. По его словам, характерные для этого времени года морозы будут кратковременными, а снежный покров станет быстро таять.
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с чего всё началось
Тишковец уточнил, что климатическая зима должна наступить уже 10 ноября, но она «откладывается на неопределенный срок», поскольку никаких нулевых температур и тем более переходов в минус в ближайшее время не будет, сообщает «МК».ТК Звезда16:19
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Здоровье
Минздрав уточнил критерии рождения детей
Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.
Discover24 02:05
Происшествия
На Украине нашли убийц Павла Шеремета
Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.
Вести.Ru 01:17
Политика
Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама
Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).
РБК 21:40
Политика
США запретили Сербии приобретать российские системы ПВО
Президент Сербии Александр Вуйчич, сославшись на нехватку денег, не осмелился приобрести российскую систему С-400, появление которой могло потрясти НАТО, окружающее со всех сторон республику.
Мир новостей 00:08
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель сделала две пластические операции
Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель сделала две пластические операции Рапунцель отметила, что легла на операционный стол для полного преображения, чтобы сделать подарок своему мужчине.
Вокруг ТВ вчера в 05:02
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Общество
Производители молока просят правительство помочь с навозом
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству сократить административные требования к отрасли – такое письмо гендиректор союза Артем Белов направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову.
Ведомости 16:30
Космос
«Вояджер-2» прислал новые данные из межзвездного пространства
Как заявили в NASA, полученные с "Вояджера-2" данные достоверно сообщают о том, что зонд действительно находится сейчас в новом космическом пространстве.
Южный Федеральный 05 ноября в 10:08
Наука
Фронтир нейронаук. Стимуляцию током применили для борьбы с эпилепсией
Исследователи привлекли к своему клиническому протоколу трех таких пациентов и подвергли их стандартному протоколу терапии транскраниальной стимуляцией: десять сессий по 20 минут в течение двух недель с последующим наблюдением в течение двух месяцев.
Индикатор 11:18
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Политика
Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости 21:31
Политика
Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России.
Коммерсантъ 20:54
Политика
Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска
7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
РБК 20:18
Политика
Зеленский заявил об усталости от работы на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на трудности и усталость в связи с пребыванием на посту главы государства.
РБК 15:28
Общество
Мужчину в Москве не пустили в самолет из-за слишком толстого кота
Мужчину со слишком тяжелым котом не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток.
Известия 16:53
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает перед продажей компьютеров и смартфонов устанавливать на них российское программное обеспечение.
РИА Новости 05 ноября в 19:10
Политика
В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Lenta.ru вчера в 17:47
Космос
12 бутылок вина отправили на МКС. Но пить его космонавты не будут
Фонтанка.Ру 05 ноября в 02:59
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Хоккей
«Вашингтон» победил «Флориду» в матче НХЛ. Овечкин забросил две шайбы
Овечкин провел на площадке 20 минут 52 секунды, нанес восемь бросков по воротам "Флориды", забросил две шайбы, отдал голевую передачу и совершил два силовых приема.
ТАСС Спорт 22:03
Происшествия
В Новороссийске ликвидировали пожар на нефтебазе
В Новороссийске в Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе «Грушовая». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 02:38
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
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News.ru вчера в 17:25
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Гаджеты
Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch
Сегодня состоялось мероприятие Xiaomi, на котором представлен новый телевизор компании и флагманский Xiaomi Mi CC9 Pro.
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Располневшая Кристина Агилера показала фигуру в прозрачном боди
На своем новом шоу певица показала пышную фигуру в прозрачном боди, а также продемонстрировала еще много откровенных нарядов.
Дни24 04:39
Технологии
В Китае заявили о начале разработки сети 6G
В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
РБК 14:00
Авто
Начались продажи кроссовера Hyundai Venue
Компактный паркетник Hyundai Venue, премьера которого состоялась весной текущего года, появился на рынке США.
Новые автомобили вчера в 23:08
Авто
АвтоВАЗ готовит «зимнюю» Lada Vesta
Lada Vesta с вариатором получит пересмотренную комплектацию Comfort, которую дополнят зимним пакетом Winter.
Авторамблер 05 ноября в 04:59
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Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
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Adidas начнет тестировать свою продукцию в условиях космоса
Sostav.ru 05 ноября в 04:15