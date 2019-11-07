с чего всё началось

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой. По его словам, характерные для этого времени года морозы будут кратковременными, а снежный покров станет быстро таять.

Здоровье Минздрав уточнил критерии рождения детей Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.

Происшествия На Украине нашли убийц Павла Шеремета Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.

Политика Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).

Политика США запретили Сербии приобретать российские системы ПВО Президент Сербии Александр Вуйчич, сославшись на нехватку денег, не осмелился приобрести российскую систему С-400, появление которой могло потрясти НАТО, окружающее со всех сторон республику.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель сделала две пластические операции Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель сделала две пластические операции Рапунцель отметила, что легла на операционный стол для полного преображения, чтобы сделать подарок своему мужчине.

Общество Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.

Общество Производители молока просят правительство помочь с навозом Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству сократить административные требования к отрасли – такое письмо гендиректор союза Артем Белов направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову.

Космос «Вояджер-2» прислал новые данные из межзвездного пространства Как заявили в NASA, полученные с "Вояджера-2" данные достоверно сообщают о том, что зонд действительно находится сейчас в новом космическом пространстве.

Наука Фронтир нейронаук. Стимуляцию током применили для борьбы с эпилепсией Исследователи привлекли к своему клиническому протоколу трех таких пациентов и подвергли их стандартному протоколу терапии транскраниальной стимуляцией: десять сессий по 20 минут в течение двух недель с последующим наблюдением в течение двух месяцев.

Происшествия В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.

Политика Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.

Политика Макрон назвал три сценария развития России Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России.

Политика Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска 7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Политика Зеленский заявил об усталости от работы на посту президента Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на трудности и усталость в связи с пребыванием на посту главы государства.

Общество Мужчину в Москве не пустили в самолет из-за слишком толстого кота Мужчину со слишком тяжелым котом не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток.

Общество Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает перед продажей компьютеров и смартфонов устанавливать на них российское программное обеспечение.

Политика В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

Общество Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.

Хоккей «Вашингтон» победил «Флориду» в матче НХЛ. Овечкин забросил две шайбы Овечкин провел на площадке 20 минут 52 секунды, нанес восемь бросков по воротам "Флориды", забросил две шайбы, отдал голевую передачу и совершил два силовых приема.

Происшествия В Новороссийске ликвидировали пожар на нефтебазе В Новороссийске в Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе «Грушовая». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Гаджеты Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch Сегодня состоялось мероприятие Xiaomi, на котором представлен новый телевизор компании и флагманский Xiaomi Mi CC9 Pro.

Шоу-бизнес Располневшая Кристина Агилера показала фигуру в прозрачном боди На своем новом шоу певица показала пышную фигуру в прозрачном боди, а также продемонстрировала еще много откровенных нарядов.

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Авто Начались продажи кроссовера Hyundai Venue Компактный паркетник Hyundai Venue, премьера которого состоялась весной текущего года, появился на рынке США.

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