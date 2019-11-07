Общество
Вечерняя МоскваСиноптик пообещал аномально теплую зиму в Москве
Тишковец подчеркнул, что весь нынешний год оказался аномально теплым. По ожиданиям центра «Фобос», всю предстоящую зиму температура воздуха будет превышать норму на 5–6 градусов, пишет ФАН. Также синоптики отмечают, что на несколько дней зимнего периода в центральный регион страны придут морозы.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 04:08, Вашингтон
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
Энергетика
Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
Технологии
«Росатом» потратит на разработку квантового компьютера 24 млрд рублей
Как сообщил «Ведомостям» представитель «Росатома» Руслан Юсунов, бюджет проекта составил 24 млрд рублей, из которых 13,3 млрд – бюджетные деньги и 10,4 млрд – внебюджетные средства «Росатома» и других компаний.
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Общество
«Мегафон» хочет продать все свои вышки сотовой связи
«Мегафон» ведет переговоры по продаже «Первой башенной компании» (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тысячи вышек сотовой связи оператора.
Экономика
83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысили большинство фирм.
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
Происшествия
В Бишкеке в кафе произошли три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
Авто
Выпуск нового внедорожника Toyota RAV4 стартовал в Петербурге
Производство новой модели внедорожника Toyota RAV4 стартовало в Петербурге.
Политика
Китай отказался присоединиться к переговорам США и РФ по разоружению
Китай не примет участие в переговорах России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению, однако готов сократить свой ядерный потенциал.
Теннис
Теннисистки едва не подрались после матча на турнире в Лас-Вегасе
Канадка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс чуть не подрались после 1/8 финала соревнований ITF в Лас-Вегасе.
Транспорт
В МВД предложили ужесточить наказание иностранцев за нарушение ПДД
Министерство внутренних дел России подготовило ряд новых мер для борьбы с нарушителями правил дорожного движения (ПДД) с иностранными номерами.
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Происшествия
Напавший на журналистов сенатор избежал уголовного дела
Следственное управление СК по Бурятии отказало в возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации от Иркустской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты телеканала РЕН ТВ обвинили в нападении и нанесении побоев.
Происшествия
Родные раненых Шамсутдиновым солдат отрицают дедовщину в части
Происшествия
В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков
Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
Единоборства
Российский боец UFC за сутки сбросил четыре килограмма
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов за сутки сбросил четыре килограмма, сообщает ТАСС.
Экономика
В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Происшествия
В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти
По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался признать сына Воеводиной
Утверждается, что мужчина не желает признавать свое отцовство, отмечая, что его экс-избранница могла родить мальчика «от любого азиатского мужчины», передает Daily Mail.
Футбол
Хавбек ЦСКА Влашич высказался о безголевой серии Чалова
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мыслями об игре нападающего армейского клуба Федора Чалова, передает Sport24.
Происшествия
СК установил нового участника нападения на посольство России в Киеве
Следственный комитет заочно предъявил обвинение гражданину Украины Роману Рагозину, который, по данным следствия, принимал активное участие в нападении на посольство России в Киеве 6 марта 2016 года.
Общество
Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий вышел на свободу из колонии
Александр Протасовицкий, друг форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, вместе с игроками проходивший по громкому делу о потасовках с чиновниками и водителем ведущей Первого канала в Москве, вышел из колонии на свободу.
Хоккей
В регулярном чемпионате НХЛ по очкам Овечкин вышел на 39-е место
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин по количеству набранных очков вышел на 39-е место в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом
В столичном аэропорту Шереметьево сел самолет с неисправностью крыла.