Общество

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Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «РИА Новости» 17 ноября.
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Синоптик предупредил о скором начале климатической зимы в Москве

Климатическая зима придет в Москву 21 ноября, в столице установятся минусовые температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По словам метеоролога, в понедельник-вторник в городе будет сохраняться пасмурная погода, возможны моросящий дождь, дымка и туман.
РИА Новости02:48

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Синоптики сообщили о наступлении зимы в Москве в конце недели

РБК04:21

Синоптики пообещали скорый приход метеорологической зимы в Москве

Коммерсантъ03:53

Метеорологическая зима придет в Московский регион на следующей неделе

РИАМО03:02

Синоптик предупредил о приходе климатической зимы в Москву 21 ноября

RT на русском03:35

Климатическая зима придет в Москву на будущей неделе

Москва 2403:24

Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву

Известия03:45

Синоптик предупредил о скором начале климатической зимы в Москве

РИА Новости02:48
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Наука

Ученые нашли самое мертвое место на Земле

ТАСС Наука 15 ноября в 06:15
Политика

Госдепартамент США осудил попытку отключения интернета в Иране

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус выразила поддержку протестующим в Иране.
Коммерсантъ вчера в 19:51
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва вчера в 03:11
Футбол

Константин Генич: «Матч с Бельгией показал, что при построении атаки мы слишком зависим от Головина»

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич заявил, что сборной России не хватало полузащитника Александра Головина в матче отборочного этапа Евро-2020 против команды Бельгии (1:4).
Матч ТВ 03:14
Здоровье

6 продуктов, которые вызывают в организме хроническое воспаление

В организме после употребления продуктов с искусственными трансжирами повышается уровень маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок, а также снижается концентрация холестерина ЛПВП (так называемого хорошего), выполняющего защитную функцию в отношении сердечно-сосудистой системы.
MedikForum.ru 15 ноября в 23:00
Происшествия

В Приморье рухнула стена жилого дома

В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
РБК вчера в 23:54
Футбол

Луис Адриано женился на российской модели

Нападающий бразильского «Палмейраса» Луис Адриано женился на российской модели Екатерине Дорожко.
Metaratings 15 ноября в 03:05
Гаджеты

Эксперты назвали скрытую угрозу со стороны бюджетных смартфонов

По результатам наблюдения, обнаруженные уязвимости могли использоваться хакерами для прослушивания владельца смартфона с помощью микрофона, изменения уровня прав доступа в системе.
OAnews вчера в 20:00
Происшествия

В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч

Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Газета.Ru 02:42
Политика

Украинские военные корабли покидают Керчь

Коммерсантъ 03:22
Политика

Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Газета.Ru 04:34
Хоккей

«Питтсбург» разгромил «Торонто», Малкин набрал 2 очка

«Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Торонто» — 6:1. В составе победителей по три очка набрали Доминик Кахун (2+1) и Брайан Раст (1+2).
Спорт-Экспресс вчера в 21:50
Авто

УАЗ напомнил об уникальной десятиместной «Буханке» для Минобороны

Впоследствии получившуюся грузовую платформу дополнили парой 4-местных лавок, а также силовым передним бампером, системой отопления и перегородкой кабины с раздвижным окном от «санитарки» УАЗ-3962.
Автоновости дня вчера в 09:28
Космос

Новая мегаракета НАСА теперь оснащена всеми четырьмя двигателями: фото и видео

AstroNews.ru 00:36
Футбол

Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020

В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
RT на русском вчера в 13:52
Здоровье

Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции

Американские ученые с нескрываемой тревогой проинформировали общественность о начале глобальной мировой эпидемии суперинфекций.
Ugpressa.ru вчера в 15:24
Происшествия

Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

RT на русском 02:52
Наука

На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки

На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Российская газета вчера в 18:17
Происшествия

На Кубани похоронили убитую в Петербурге Анастасию Ещенко

В станице Старовеличковской Краснодарского края похоронили аспирантку Анастасию Ещенко, которая была жестоко убита экс-доцентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегом Соколовым.
Главный региональный вчера в 07:10
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
РБК вчера в 15:49
Политика

На Украине заявили об остановке следствия по делам майдана

Об остановке следствия по делам майдана заявила адвокат семей так называемых героев небесной сотни Евгения Закревская.
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Музыка

Группа «Мумий Тролль» показала «Всходы» в магическом лесу

ИА InterMedia 14 ноября в 15:34
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью

Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
ТАСС 03:35
Политика

СМИ Индии заявили о превосходстве французских Rafale над Су-30МКИ

РБК 04:48
Здоровье

В Китае два человека заразились легочной чумой

В случае легочной формы чумы инфекция может распространяться при кашле зараженного человека.
Ветеринария и жизнь 14 ноября в 06:50
Общество

Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости вчера в 04:40
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
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