Общество
ИзвестияСиноптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву
Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «РИА Новости» 17 ноября.
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Климатическая зима придет в Москву 21 ноября, в столице установятся минусовые температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По словам метеоролога, в понедельник-вторник в городе будет сохраняться пасмурная погода, возможны моросящий дождь, дымка и туман.РИА Новости02:48
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