Климатическая зима, минусовая температура и морось с опозданием на 11 суток придут в российскую столицу уже на следующей неделе. Об этом рассказал РИА "Новости" ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Как уверяет синоптик, настоящая зима придет в Москву в четверг, 21 ноября.

Синоптик предсказал скорый приход зимы и холода в Москву

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