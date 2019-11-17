Общество

Газета.RuГазета.RuСиноптик предсказал скорый приход зимы и холода в Москву

Климатическая зима, минусовая температура и морось с опозданием на 11 суток придут в российскую столицу уже на следующей неделе. Об этом рассказал РИА "Новости" ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Как уверяет синоптик, настоящая зима придет в Москву в четверг, 21 ноября.
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Синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическая зима

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