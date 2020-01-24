Общество
РИА НовостиСиноптик предупредил москвичей о похолодании и метелях
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Вечером в четверг на следующей неделе в Москву придут снегопады и метели, будет дуть северный ветер и температура опустится до минусовых значений, в выходные днем ожидается от нуля до минус пяти градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.РИА Новости01:56
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Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
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Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова
Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Игры
Новая сюжетная линия, локации и снаряжение в масштабной модификации Dragon Hall Tavern для TES V: Skyrim
Пользователь под ником KnightRangersGuild создал и выложил в свободный доступ масштабную модификацию Dragon Hall Tavern для The Elder Scrolls V: Skyrim.
Армия и оружие
В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
Общество
Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января
Экономика
Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина
Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Общество
В Иркутске госпитализирован гражданин КНР с подозрением на коронавирус
В Иркутске госпитализирован гражданин Китая с подозрением на коронавирусную инфекцию, с ним проведены все противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в правительстве Иркутской области.
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Познер рассказал, как видит Россию со стороны
Журналист Владимир Познер считает, что в России есть "много уродливого". Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Спорт
Большунов выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе
Победитель "Тур де Ски" российский лыжник Александр Большунов включен в состав сборной России на этап Кубка мира в немецком Оберстдорфе, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Спорт
Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила в матче за мировую шахматную корону
Вэньцзюнь победила Горячкину в ходе тай-брейка, где были сыграны четыре партии.
Кино
Экранизацию Uncharted перенесли на три месяца
Sony Pictures перенесла экранизацию Uncharted на три месяца. Теперь картина выйдет в США 5 марта 2021 года.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
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Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Шоу-бизнес
Откровенные снимки «сочной» модели без фотошопа вызвали критику
Молодая модель Ариэлла Нисса (Ariella Nyssa) опубликовала в своем микроблоге честные снимки без обработки в популярных редакторах.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20
Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, еще более 1 тыс. человек получили ранения.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Фигурное катание
Косторная, Трусова и Щербакова стартуют на чемпионате Европы
Чемпионат Европы по фигурному катанию: женщины (короткая программа) Женщины выйдут на лёд в 13.30 по московскому времени.
Политика
Госсекретарь США обругал журналистку, спросившую его об Украине
После эфира госсекретарь пригласил Келли к себе для разговора, в ходе которого несколько раз обругал журналистку, спросив действительно ли она считает, что американцам интересна Украина.
Общество
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса
Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал о главных симптомах новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Здоровье
В Китае впервые от коронавируса умер врач
В Китае впервые от коронавируса умер врач одной из больниц. Об этом в субботу, 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Paper.
Хоккей
Биннингтон обошел Василевского по сейвам на мастер-шоу Матча звезд НХЛ
Сегодня, 25 января в Сент-Луисе, США, на стадионе "Энтерпрайз-центр" проходит мастер-шоу Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Футбол
Виктор Ганчаренко: «В матче с „Уралом“ должны сделать первый шаг»
После вчерашней победы над "Дандолком" (2:0) обозреватель bobsoccer.ru взял интервью у главного тренера ЦСКА.
Музыка
Песня группы «Тату» заслужила платиновый статус в Великобритании
Общество
Разведенных родителей обяжут платить за жилье детей
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Теннис
Рублев победил Гоффена в третьем раунде Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.