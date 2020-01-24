Вечером в четверг на следующей неделе в Москву придут снегопады и метели, будет дуть северный ветер и температура опустится до минусовых значений, в выходные днем ожидается от нуля до минус пяти градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

с чего всё началось

К выходным ночью ожидается минус два — семь и днем ноль — минус пять.

Синоптик предупредил москвичей о похолодании и метелях

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