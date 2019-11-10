Общество
Газета.RuСиноптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве
"Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.
Читать в источнике
Оценить70
с чего всё началось
Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, откладывается до конца ноября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Ранее Тишковец рассказывал, что предстоящая зима может быть аномально теплой.РИА Новости03:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Происшествия
Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице
РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Происшествия
Подозреваемый в убийстве студентки СПбГУ находится в тяжелом состоянии
В квартире преподавателя истории было найдено тело студентки 1995 года рождения. Олега Соколова доставили в больницу с переохлаждением.
RuNews24.ru 04:31
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом
Автобус Мосгортранса столкнулся в воскресенье с маршрутным такси на юго-западе Москвы, пострадали четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:23
Политика
В Испании начались парламентские выборы
В Испании стартовали досрочные парламентские выборы -- уже вторые в этом году.
Коммерсантъ 03:00
Авто
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин
ToDay News Ufa 00:56
Политика
В МИД ФРГ прокомментировали отношения между Москвой и Берлином
У Германии не может быть особых путей — ни в отношениях с Москвой, ни в других вопросах.
Известия 06:29
Политика
Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР
Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну.
Политика Сегодня вчера в 11:04
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Единоборства
UFC Fight Night: россиянин Волков посвятил победу над Харди матери
Бой состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 163, который проходит в Москве.
РЕН ТВ вчера в 16:49
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор
Внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит новый 2,3-литровый силовой агрегат, который будут собирать на Заволжском моторном заводе.
Автоновости дня вчера в 07:28
Политика
В Киеве на фоне политскандала начался съезд партии «Слуга народа»
Источник в политсиле сообщил изданию LB.ua, что несколько депутатов из «Слуги народа», избранные в Раду от партии по одномандатным округам, заявили, что не получили приглашения на съезд.
Известия 06:27
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Футбол
Кристиян Бистрович: Не надо смотреть, что «Сочи» замыкает таблицу
Полузащитник ЦСКА поделился мнением о сопернике красно-синих в 16-м туре. «Армейцам» предстоит сыграть в гостях против «Сочи».
Bookmaker-ratings.ru 05:33
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток
Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Ведомости 05:08
Культура
Нетребко прервала гастроли ради юбилейного концерта Пахмутовой
Народная артистка России Анна Нетребко приняла решение прервать свой европейский тур и прилетает в Москву, чтобы принять участие в юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой, — цитирует сообщение ТАСС.
News.ru вчера в 14:36
Гаджеты
На калькуляторе запустили Windows 10
ToDay News Ufa вчера в 14:32
Футбол
Джеррард может сменить Эмери во главе «Арсенала»
Источник со ссылкой на Daily Star сообщает, что главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери может уйти в отставку.
Soccer.ru 02:44
Шоу-бизнес
Телеведущую «Дом-2» Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
Телеведущая проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова почувствовала себя плохо на Сейшелах, после чего звезду госпитализировали.
Дни24 вчера в 10:38
Наука
Химик из Апатитов победила в конкурсе ЮНЕСКО
В жесткой конкурентной борьбе одной из победительниц стала молодая российская ученая из Кольского научного центра РАН Галина Калашникова.
Северпост 07 ноября в 12:16
Футбол
Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»
«Монако» победил «Дижон» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ProstoProSport вчера в 15:51
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
Коммерсантъ вчера в 16:04
Здоровье
Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, что позволит вылечить болезнь без воздействия на геном человека.
Известия 00:30
Общество
Хидэо Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса». Опять
Разработчик Хидэо Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как геймдиректор с самым большим количеством подписчиков в Twitter и Instagram.
Телеканал 360° 05:56
Происшествия
В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку
Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
РИА Новости 03:02
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости вчера в 10:42