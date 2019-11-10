Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, откладывается до конца ноября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Ранее Тишковец рассказывал, что предстоящая зима может быть аномально теплой.

с чего всё началось

"Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.

Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве

Происшествия Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.

Происшествия Подозреваемый в убийстве студентки СПбГУ находится в тяжелом состоянии В квартире преподавателя истории было найдено тело студентки 1995 года рождения. Олега Соколова доставили в больницу с переохлаждением.

Политика В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.

Происшествия В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом Автобус Мосгортранса столкнулся в воскресенье с маршрутным такси на юго-западе Москвы, пострадали четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика В Испании начались парламентские выборы В Испании стартовали досрочные парламентские выборы -- уже вторые в этом году.

Политика В МИД ФРГ прокомментировали отношения между Москвой и Берлином У Германии не может быть особых путей — ни в отношениях с Москвой, ни в других вопросах.

Политика Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну.

Общество В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Единоборства UFC Fight Night: россиянин Волков посвятил победу над Харди матери Бой состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 163, который проходит в Москве.

Авто «Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор Внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит новый 2,3-литровый силовой агрегат, который будут собирать на Заволжском моторном заводе.

Политика В Киеве на фоне политскандала начался съезд партии «Слуга народа» Источник в политсиле сообщил изданию LB.ua, что несколько депутатов из «Слуги народа», избранные в Раду от партии по одномандатным округам, заявили, что не получили приглашения на съезд.

Общество Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.

Футбол Кристиян Бистрович: Не надо смотреть, что «Сочи» замыкает таблицу Полузащитник ЦСКА поделился мнением о сопернике красно-синих в 16-м туре. «Армейцам» предстоит сыграть в гостях против «Сочи».

Общество Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Культура Нетребко прервала гастроли ради юбилейного концерта Пахмутовой Народная артистка России Анна Нетребко приняла решение прервать свой европейский тур и прилетает в Москву, чтобы принять участие в юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой, — цитирует сообщение ТАСС.

Футбол Джеррард может сменить Эмери во главе «Арсенала» Источник со ссылкой на Daily Star сообщает, что главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери может уйти в отставку.

Шоу-бизнес Телеведущую «Дом-2» Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах Телеведущая проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова почувствовала себя плохо на Сейшелах, после чего звезду госпитализировали.

Наука Химик из Апатитов победила в конкурсе ЮНЕСКО В жесткой конкурентной борьбе одной из победительниц стала молодая российская ученая из Кольского научного центра РАН Галина Калашникова.

Футбол Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» «Монако» победил «Дижон» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Общество Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).

Здоровье Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, что позволит вылечить болезнь без воздействия на геном человека.

Общество Хидэо Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса». Опять Разработчик Хидэо Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как геймдиректор с самым большим количеством подписчиков в Twitter и Instagram.