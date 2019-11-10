Общество

Газета.RuГазета.RuСиноптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве

"Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.
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с чего всё началось

Синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическая зима

Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, откладывается до конца ноября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Ранее Тишковец рассказывал, что предстоящая зима может быть аномально теплой.
РИА Новости03:43

Подробнее о событии

Синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическая зима

РИА Новости03:43

Евгений Тишковец сообщил, когда в Москву придет климатическая зима

Вечерняя Москва01:31

Синоптики сообщили о переносе начала климатической зимы в Москве

РБК03:18

Зима придет в Москву только в последней декаде ноября

РИАМО02:38

Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве

Газета.Ru04:24

Климатическая зима в Москве откладывается до конца ноября

Москва 2401:22

Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц

RT на русском01:00
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Экономика

Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте

Эстонский филиал Danske Bank в середине 2012 года предлагал богатым клиентам из России спрятать их состояние в золоте, пишет Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
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Происшествия

Бывший мэр Истры сбежал от следствия

Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия вчера в 04:16
Здоровье

Роспотребнадзор разработал новые подходы к лечению гепатита В

Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
РИА Новости вчера в 23:28
Политика

Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура

Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Хоккей

Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова

Российская газета 01:25
Футбол

«Сельта» – 22-я команда, которой Месси забил минимум 10 голов

В матче 13-го тура Примеры «Барселона» обыграла «Сельту» (4:1). Нападающий каталонцев Лионель Месси оформил хет-трик в этой встрече, доведя счет своих голов в ворота «Сельты» до 11.
Бомбардир.ру 00:27
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 08 ноября в 10:17
Происшествия

Останки неизвестного нашли при поисках возможной жертвы историка СПбГУ

Известия вчера в 19:27
Армия и оружие

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли участок разведения сил в Петровском

Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском.
ТАСС 03:08
Общество

Якубович прокомментировал информацию о своей операции

Телеведущий Леонид Якубович в разговоре с RT прокомментировал сообщение о своей операции.
RT на русском 03:51
Авто

В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 млн рублей

В общей сложности было выпущено 10 единиц данного купе. В 2017 году модель стоила 2,3 млн рублей (примерно 161 млн рублей).
CarsWeek.ru вчера в 01:37
Происшествия

Украинский пассажирский самолет загорелся при посадке в Египте

REGNUM вчера в 22:30
Политика

Девять российских бизнесменов попали в британский доклад об угрозе России

Секретный доклад о незаконном вмешательстве России в политику Великобритании упоминает девять российских бизнесменов, спонсирующих Консервативную партию страны.
Lenta.ru 04:41
Общество

На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»

Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Кино

На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов

Росбалт вчера в 00:00
Экономика

В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн

Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия 08 ноября в 03:57
Происшествия

Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице

РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл посадили позади принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Принц Гарри и Меган Маркл оказались во втором ряду позади принца Уильяма и Кейт Миддлтон на ежегодном концерте в День памяти, когда в Британии вспоминают всех павших в военных конфликтах разных лет, в том числе и Первой Мировой войне.
Газета Metro 04:43
Спорт

«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
Технологии

Группа ПИК Сергея Гордеева запустит «Убер» для строителей

РБК 03:34
Общество

Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 08 ноября в 13:09
Футбол

«Зенит» сыграет с тульским «Арсеналом» в белой форме

Sport24.ru 03:07
Общество

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Происшествия

В Анапе три человека погибли при пожаре в частном доме

Три человека погибли, еще один пострадал при пожаре в частном жилом доме в Анапе Краснодарского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 02:42
Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 08 ноября в 12:42
Хоккей

Роман Ротенберг: «К успехам футбольной сборной мы не ревнуем»

Глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, находясь в Хельсинки на Кубке Карьяла, организовал импровизированный круглый стол для журналистов, которые задали вопросы о национальной команде, перспективах развития хоккея и изменениях в работе хоккейных тренеров в ближайшем будущем.
Матч ТВ 01:01
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 08 ноября в 10:59
Кино

«Доктор Сон» провалился в первый день проката

Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Культуромания 03:32
Технологии

Android-приложение ai.type собирало данные пользователей

Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 07 ноября в 15:07
Как работают Яндекс.Новости?
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