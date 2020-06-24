Общество
Газета.RuСиноптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 23:27, Ашберн
Политика
Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане
Профиль вчера в 06:57
Технологии
Эксперт разъяснил, зачем удалять сookies-файлы на устройствах
Чтобы компьютер или телефон работали правильно, нужно чистить cookies-файлы хотя бы раз в несколько месяцев.
Online47.ru 20:40
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
Политика
Трамп предложил переименовать коронавирус в «Ухань» или «Кунг-флю»
Президент США Дональд Трамп вновь намекнул на ответственность Китая за распространение коронавируса в мире и предложил переименовать COVID-19 в «Ухань» или «Кунг-флю» (flu с англ. — грипп).
Известия 21:42
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни.
Lenta.ru вчера в 13:30
Экономика
Какие меры поддержки для россиян предложил Путин
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, поблагодарив россиян за ответственное отношение к своему здоровью, и анонсировал дополнительные меры поддержки.
Крым 24 14:06
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
Гаджеты
Honor представила ноутбук MagicBook 14 в Европе
Бренд Honor представил в европейском регионе ноутбук MagicBook 14, который получил алюминиевый корпус массой 1,38 кг и толщиной всего 15,9 мм.
iXBT.com 23:10
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15
Общество
Адвокат Бута и Ярошенко сообщил о «подвижках» в переговорах об обмене
Переговоры об обмене отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, сообщил «РИА Новости» их адвокат Алексей Тарасов.
Коммерсантъ 20:36
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
Гаджеты
ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick скоро появится в Европе
О точных сроках появления приставки в продажи пока что не сообщается, равно как и о цене.
Evo-rus.com вчера в 01:24
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 17:56
Общество
Китай наказал владельца TikTok за уход от ценностей социализма
В сообщении регулятора указывается, что оштрафованные видеосервисы отходят от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое воспитание молодежи, а также портят атмосферу в обществе.
Lenta.ru 23:06
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама причастен к государственной измене, сообщив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
Военное дело 04:34
Здоровье
Медики Югры получили госнаграды за борьбу с коронавирусом
Работников здравоохранения Югры за борьбу с коронавирусом отметили госнаградами.
Югра-ТВ 04:24
Общество
Безработным семьям с детьми продлят выплаты на два месяца
Выплаты в размере трех тысяч рублей безработным гражданам с детьми продлят еще на два месяца.
Вечерняя Москва 11:42
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Политика
WSJ: США сохраняют открытой возможность продления ДСНВ
Администрация президента США Дональда Трампа сохраняет открытой возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-III), итоговое решение будет приниматься с учетом трех факторов, включая согласие Китая подключиться к соглашению.
ТАСС 22:16
Общество
ПФР призвал россиян до 30 июня сделать заявления на пенсии и пособия
Специалисты отмечают, что сделать необходимые действия можно либо через личный кабинет на сайте ПФР, либо на Госуслугах.
Evo-rus.com вчера в 13:47
Армия и оружие
Парад Победы начался в Чите на несколько минут раньше плана
Перенесённый из-за эпидемии коронавируса с 9 мая парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в Чите.
Чита.Ру 20:42
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Экономика
Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой
Действующее соглашение предполагает возможность снижения налогов в России при условии выплаты на Мальту соответствующих отчислений до 5%. После расторжения документа выплаты будут облагаться налогом от 15% до 20%.
АБН 22:46
Экономика
Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ориентировочно обратится к россиянам 23 июня после 15 часов.
ГТРК Марий Эл 07:20
Общество
Стала известна программа празднования 75-летия Победы в Кузбассе
Сама же программа торжественных мероприятий на 24-е июня выглядит следующим образом: в 10:00 — торжественное прохождение техники и парадных расчетов в Белове, Новокузнецке, Юрге.
Вести Кузбасс вчера в 11:35
Армия и оружие
Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО
Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
Общество
Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39