Общество
RT на русскомГидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
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Гидрометцентр предупредил россиян о высоком уровне солнечного излучения
Российская газетавчера в 22:27
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Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Экономика
Россия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ 22 июня в 08:25
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Политика
Путин на приеме в Кремле поднял тост за ветеранов и единение стран
Москва, 24 июня 2020, 14:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь глав государств, прибывших в Москву на парад Победы, поднял тост за ветеранов и единение стран.
REGNUM 07:39
Экономика
Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой
Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким.
Газета.Ru вчера в 04:06
Происшествия
Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе
Возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе, сообщает издание "Подъем" со ссылкой на очевидца.
Газета.Ru 07:26
Экономика
Проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение
Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:08
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Авто
Нововведения ждут российских водителей с 1 июля
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Происшествия
Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев
Говорит Москва 02:42
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Здоровье
В Австралии власти штата просят помощи армии из-за вспышки Covid-19
Штат просит о «выделении 300 сотрудников, в том числе военных врачей, для оказания помощи в карантинных центрах и медицинских учреждениях в районах вспышки инфекции».
Евразия Daily 05:41
Наука
Создан мини-датчик, который расскажет о здоровье по капле пота
Evo-rus.com 06:39
Игры
Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077
Дни24 вчера в 07:12
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело 22 июня в 16:05
Политика
Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приглашенный на парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сел на трибунах недалеко от президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 03:28
Армия и оружие
В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в 10.00 мск на Красной площади в Москве.
РИА Новости вчера в 17:38
Политика
В России проходят военные парады в честь 75-летия Победы
Главный парад на Красной Площади в Москве начнется в 10.00.
Общественная служба новостей 02:46
Космос
В Шанхае завершили строительство основной конструкции самого большого в мире планетария
Планетарий, пишет в среду местная газета Shanghai Daily, станет самым большим в мире.
ТАСС 07:56
Общество
В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13
Политика
Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого
Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР).
Газета.Ru 08:24
Политика
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
Политика
Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме.
Вести.Ru 03:20
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Общество
РПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными»
23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru 05:55
Наука
В Индийском океане зарождается новый континент
Принято полагать, что континентальная кора появляется и наращивается лишь в зонах субдикции на границах океанов и континентов, в тех местах, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию под континент.
Evo-rus.com 03:16
Общество
Ургант высмеял Кокорина за маску из крокодиловой кожи
Скандально известный футболист Александр Кокорин опубликовал свою фотографию в маске из крокодиловой кожи.
Рамблер 04:18