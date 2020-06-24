Общество

RT на русскомRT на русскомГидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
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Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения

RT на русском00:45

Вильфанд предупредил о повышенном уровне солнечного излучения

РИА Новости00:03

Гидрометцентр предупредил россиян о высоком уровне солнечного излучения

Российская газетавчера в 22:27

Россиянам предрекли 10 дней повышенного солнечного излучения

Lenta.ruвчера в 22:42

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

РБКвчера в 23:45

Вильфанд предупредил россиян о повышенном солнечном излучении

Известиявчера в 22:24

Эксперт рекомендовал обращать внимание на индекс солнечного излучения

РЕН ТВвчера в 21:53
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
5,6K
Экономика

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ 22 июня в 08:25
1,5K
Общество

Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
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Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
1K
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Политика

Путин на приеме в Кремле поднял тост за ветеранов и единение стран

Москва, 24 июня 2020, 14:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь глав государств, прибывших в Москву на парад Победы, поднял тост за ветеранов и единение стран.
REGNUM 07:39
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Экономика

Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой

Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким.
Газета.Ru вчера в 04:06
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Происшествия

Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе

Возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе, сообщает издание "Подъем" со ссылкой на очевидца.
Газета.Ru 07:26
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Экономика

Проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:08
1
Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
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Авто

Нововведения ждут российских водителей с 1 июля

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Происшествия

Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев

Говорит Москва 02:42
730
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
6K
Здоровье

В Австралии власти штата просят помощи армии из-за вспышки Covid-19

Штат просит о «выделении 300 сотрудников, в том числе военных врачей, для оказания помощи в карантинных центрах и медицинских учреждениях в районах вспышки инфекции».
Евразия Daily 05:41
1
Наука

Создан мини-датчик, который расскажет о здоровье по капле пота

Evo-rus.com 06:39
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Игры

Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077

Дни24 вчера в 07:12
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело 22 июня в 16:05
1,6K
Политика

Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приглашенный на парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сел на трибунах недалеко от президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 03:28
46
Армия и оружие

В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в 10.00 мск на Красной площади в Москве.
РИА Новости вчера в 17:38
96
Политика

В России проходят военные парады в честь 75-летия Победы

Главный парад на Красной Площади в Москве начнется в 10.00.
Общественная служба новостей 02:46
Происшествия

На Украине произошли столкновения радикалов с полицией

REGNUM 01:01
10
Космос

В Шанхае завершили строительство основной конструкции самого большого в мире планетария

Планетарий, пишет в среду местная газета Shanghai Daily, станет самым большим в мире.
ТАСС 07:56
Общество

В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты

Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13
9
Политика

Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого

Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР).
Газета.Ru 08:24
Политика

Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
3
Политика

Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме.
Вести.Ru 03:20
45
Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
481
Общество

РПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными»

23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru 05:55
10
Наука

В Индийском океане зарождается новый континент

Принято полагать, что континентальная кора появляется и наращивается лишь в зонах субдикции на границах океанов и континентов, в тех местах, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию под континент.
Evo-rus.com 03:16
53
Общество

Ургант высмеял Кокорина за маску из крокодиловой кожи

Скандально известный футболист Александр Кокорин опубликовал свою фотографию в маске из крокодиловой кожи.
Рамблер 04:18
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