Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 5,6K

Экономика Россия опередила весь мир по росту личных богатств По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. 1,5K

Общество Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому. 13

Финансы Россияне вновь стали пополнять валютные вклады До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд. 1K

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 49

Политика Путин на приеме в Кремле поднял тост за ветеранов и единение стран Москва, 24 июня 2020, 14:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь глав государств, прибывших в Москву на парад Победы, поднял тост за ветеранов и единение стран. 330

Экономика Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким. 994

Общество Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. 732

Авто Нововведения ждут российских водителей с 1 июля Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 263

Политика Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приглашенный на парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сел на трибунах недалеко от президента России Владимира Путина. 46

Политика Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР).

Политика Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий. 3

Политика Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме. 45

Общество РПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными» 23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом. 10