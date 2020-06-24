Общество

RT на русскомRT на русскомГидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
Читать в источнике
Комментировать127

Подробнее о событии

Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения

RT на русском00:45

Вильфанд предупредил о повышенном уровне солнечного излучения

РИА Новости00:03

Вильфанд предупредил россиян о повышенном солнечном излучении

Известиявчера в 22:24

Россиянам предрекли 10 дней повышенного солнечного излучения

Lenta.ruвчера в 22:42

Гидрометцентр предупредил россиян о высоком уровне солнечного излучения

Российская газетавчера в 22:27

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

РБКвчера в 23:45

Эксперт рекомендовал обращать внимание на индекс солнечного излучения

РЕН ТВвчера в 21:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
394
Политика

Онищенко назвал Красную площадь «самым безопасным местом в мире»

Красная площадь, где прошел парад Победы, является сейчас "самым безопасным местом в мире", заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Газета.Ru 04:29
29
Авто

Segway сворачивает производство электроскутеров

Car.ru 05:14
Футбол

Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА

Газета.Ru вчера в 22:50
Финансы

Россияне снова начали пополнять валютные вклады

Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках.
RT на русском 04:53
686
Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
15
Политика

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
1,1K
Общество

Путин продлил выплаты для медработников

Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат для медработников на июль и август.
Lenta.ru вчера в 10:20
678
Общество

Врач предостерег от ношения маски на подбородке

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
506
Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
29
Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
57
Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
1,1K
Армия и оружие

Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»

Военное дело вчера в 10:51
100
Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости вчера в 14:54
2,5K
Политика

У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 04:15
12
Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
1,5K
Общество

Путин подписал указ о единовременных выплатах на детей до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах на детей от 0 до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 16:10
5K
Технологии

Epic Games Store достиг 61 млн активных пользователей в месяц

Генеральный директор Epic Games Store Стив Эллисон сообщил, что цифровой магазин достиг 61 млн активных пользователей в месяц и 13 млн одновременных игроков.
Игромания.ру 02:56
3
Политика

В Польше подозревают «Газпром» в «хитроумной» игре

Автор статьи считает, что Россия ведет какую-то хитроумную игру, которая только на первый взгляд кажется простой и понятной.
Военное обозрение 05:29
3
Армия и оружие

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
Футбол

ЦСКА подписал контракт с 20-летним полузащитником

Московский ЦСКА подписал контракт с полузащитником Гочей Гогричиани, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 04:41
1
Шоу-бизнес

Принц Гарри тайно прилетел в Лондон без Меган Маркл

Примечательно, что принц прилетел на частном самолете, хотя ранее пара публично выступала против частных бортов, поскольку они загрязняют окружающую среду.
Pravda.Ru 04:50
Теннис

У теннисиста Джоковича нашли коронавирус

Известия вчера в 11:58
25
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
698
Здоровье

В Омске зафиксировали вспышку коронавируса в доме престарелых

Первые случаи инфекции, очень похожей на коронавирус, у постояльцев в "Нежинском геронтологическом центре" выявили еще 17 июня.
КП - Омск 05:20
47
Здоровье

Стало известно о пожизненных последствиях перенесенного COVID-19

Пациенты, которые переболели коронавирусом, могут страдать от последствий инфекции всю оставшуюся жизнь.
Lenta.ru вчера в 21:50
401
Футбол

«Сельта» предложила «Локомотиву» за Смолова шесть миллионов евро

По данным источника, клуб из Виго 23 июня предложил «Локомотиву», которому принадлежат права на 30-летнего нападающего, шесть миллионов евро евро.
LiveSport.ru 00:31
2
Общество

На Красной площади начался парад Победы

На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Ведомости 03:01
28
Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
653
Общество

В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных превысило 600 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 04:07
28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное