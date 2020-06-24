Общество
Газета.RuСиноптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
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Гидрометцентр предупредил россиян о высоком уровне солнечного излучения
Российская газетавчера в 22:27
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Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
Общество
Где взять деньги на детей: список всех пособий, которые пообещал Путин
Единовременная выплата на детей от 0 до 16 лет Еще раз по 10 тысяч рублей 23 июня Владимир Путин заявил, что семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей в качестве поддержки в период распространения коронавирусной инфекции.
НГС55 01:41
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском вчера в 11:05
Общество
Пособие для безработных родителей продлено до конца августа
По 3 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребёнка сделали доплату, увеличили пособие по безработице.
Pravda.Ru вчера в 10:49
Политика
Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане
Профиль 22 июня в 06:57
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru вчера в 06:43
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском вчера в 04:19
Общество
На Украине из-за непогоды погибли три человека
Число жертв непогоды на Украине возросло до трех человек, спасатели эвакуировали 389 жителей из трех областей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:25
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Вести.Ru вчера в 09:13
Армия и оружие
В Афганистане 10 силовиков погибли при атаке талибов
RT на русском 02:06
Общество
Владимир Путин озвучил новый пакет мер по поддержке россиян
Выплаты семьям с детьми, помощь безработным, льготная ипотека: Владимир Путин вновь обратился к россиянам.
ОГТРК Ямал-Регион 01:35
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 599 тыс. (7425 за сутки).
РБК 01:58
Общество
Против авиакомпании EasyJet подан коллективный иск после утечки данных
По информации издания, иск к EasyJet стал крупнейшим судебным разбирательством, связанным с утечкой персональных данных.
ИА Красная Весна вчера в 23:51
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости вчера в 18:52
Армия и оружие
Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»
Военное дело вчера в 10:51
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Политика
В Кремле перечислили иностранных гостей парада Победы в Москве
Как подчеркнул Песков, руководство России понимает, что по ряду причин некоторые лидеры не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.
Известия вчера в 08:20
Общество
В Чите механизированную колонну на параде Победы возглавил танк Т-34
Легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34 возглавил механизированную колонну на параде в честь юбилея Победы в городе Чита Забайкальского края, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
РИА Новости 01:30
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия вчера в 18:15
Финансы
Россияне начали возвращать валюту в банки
Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
Футбол
Объявлена сборная первого после рестарта тура чемпионата Англии
Ранее были названы лучшие голы 30-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 01:58
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Политика
Путин ввел налог на богатство и пообещал новые выплаты на всех детей
23 июня 16:52 Не исключено, что в своем обращении Владимир Путин продлит часть коронавирусных выплат или предложит новые меры поддержки.
Новости Тюмени 72.ru вчера в 06:59
Политика
В США назвали три условия для продления договора СНВ-3
Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Известия 00:37
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Происшествия
Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
Если клетка и животное весят больше восьми килограммов — значит питомец приравнивается к неодушевлённому чемодану, летит в багажном отсеке.
Вести.Ru вчера в 18:37