Общество

Газета.RuГазета.RuСиноптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".
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Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

В первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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