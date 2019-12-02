В первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".

Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре

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