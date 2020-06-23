Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы. Температура будет достигать 31 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

В Москве и в западной половине европейской части России с пятницы, 26 июня, ожидается аномальная жара. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС. По прогнозу синоптика, температура в этой части страны повысится до плюс 31 градуса, что будет на 4–5 градусов выше нормы.

Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России

Хоккей Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.

Экономика Россияне могут отказаться от банковских вкладов В ближайшее время многие россияне могут забрать средства из банков и отказаться от банковских вкладов. 4

Политика На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена» Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине. 43

Армия и оружие На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". 3,2K

Происшествия Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону. 4

Политика МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 407

Происшествия Петербургский суд вынес приговоры фигурантам дела «Сети» Как сообщает ТАСС, оба молодых человека признаны участниками террористической организации — суд назначил 5,5 и 7 лет колонии общего режима соответственно. 1K

Политика МИД прокомментировал переговоры России и США в Вене В МИД России сообщили, что на переговорах Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности стороны подняли вопрос продления ДСНВ. 29

Культура «Четвертый канал» претендует на вхождение в третий мультиплекс С сегодняшнего дня, 22 июня екатеринбургский «Четвертый канал» начал выходить в эфир из студии, оборудованной в уличном павильоне, сообщает Е1.RU.

Политика Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России. 1,8K

Авто С 1 июля российских водителей ждут нововведения Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 141

Общество В Югре продлили режим самоизоляции "Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении. 22