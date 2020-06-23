Общество
РБКСиноптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России
В Москве и в западной половине европейской части России с пятницы, 26 июня, ожидается аномальная жара. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС. По прогнозу синоптика, температура в этой части страны повысится до плюс 31 градуса, что будет на 4–5 градусов выше нормы.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы. Температура будет достигать 31 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 22:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России
Московский Комсомолецвчера в 22:32
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Хоккей
Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем
Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.
Газета.Ru вчера в 03:35
Происшествия
В Кемерове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека
В результате столкновения скорая помощь опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.
REGNUM вчера в 22:54
Экономика
Россияне могут отказаться от банковских вкладов
В ближайшее время многие россияне могут забрать средства из банков и отказаться от банковских вкладов.
SakhalinMedia.ru вчера в 14:20
Космос
Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS 21 июня в 06:28
Происшествия
Задержан подозреваемый в поджоге самой высокогорной часовни России
Известия вчера в 08:38
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости вчера в 08:24
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Происшествия
Убийцу иностранного студента арестовали на два месяца
Вести.Ru вчера в 14:44
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru 21 июня в 02:34
Хоккей
Тарасенко вернулся к тренировкам на льду с «Сент-Луисом»
Газета.Ru вчера в 22:41
Игры
WB Games готовит анонс новых игр про Бэтмена и «Отряд самоубийц»
Если действительно идет подготовка этих игр к релизу, то их анонс состоится, вероятнее всего, до начала осени.
Evo-rus.com вчера в 10:53
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 21 июня в 07:40
Политика
МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46
Происшествия
Петербургский суд вынес приговоры фигурантам дела «Сети»
Как сообщает ТАСС, оба молодых человека признаны участниками террористической организации — суд назначил 5,5 и 7 лет колонии общего режима соответственно.
RuNews24.ru вчера в 06:25
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем у сына
Джиган и Самойлова собрали массу новых подписчиков. Оксана заявила, что подала на развод.
Вести Подмосковья вчера в 04:45
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия вчера в 00:18
Политика
МИД прокомментировал переговоры России и США в Вене
В МИД России сообщили, что на переговорах Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности стороны подняли вопрос продления ДСНВ.
RT на русском вчера в 14:23
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Известия вчера в 09:51
Культура
«Четвертый канал» претендует на вхождение в третий мультиплекс
С сегодняшнего дня, 22 июня екатеринбургский «Четвертый канал» начал выходить в эфир из студии, оборудованной в уличном павильоне, сообщает Е1.RU.
Екатеринбург в интернете вчера в 06:34
Авто
Два кроссовера Haval ушли с российского рынка
Компания Haval завершила кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК вчера в 17:00
Общество
В России могут ввести еще одно пособие в 10 тысяч рублей для детей
В Совете Федерации выступили с предложением увеличить возраст детей, которым полагается единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
Pro Город Киров вчера в 06:09
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 21 июня в 18:12
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru вчера в 03:21
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Общество
В Югре продлили режим самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:53
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель впервые показала новорожденную дочь
Ольга и Дмитрий пока не показывают личико девочки своим поклонникам, зато Рапунцель уже успела похвалиться своим поклонникам первым видеороликом с новорожденной малышкой.
Bimru.ru вчера в 08:19