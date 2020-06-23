Общество

РБКРБКСиноптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России

В Москве и в западной половине европейской части России с пятницы, 26 июня, ожидается аномальная жара. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС. По прогнозу синоптика, температура в этой части страны повысится до плюс 31 градуса, что будет на 4–5 градусов выше нормы.
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с чего всё началось

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы. Температура будет достигать 31 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 22:06

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Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России

РБКвчера в 23:58

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

ТАССвчера в 22:06

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

ТК Звездавчера в 22:49

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части России

Вечерняя Москвавчера в 22:44

Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России

Московский Комсомолецвчера в 22:32

Вильфанд предупредил о жаре в европейской части России

RT на русскомвчера в 22:31

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части России

Известиявчера в 23:07
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Хоккей

Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем

Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.
Газета.Ru вчера в 03:35
Происшествия

В Кемерове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека

В результате столкновения скорая помощь опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.
REGNUM вчера в 22:54
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Экономика

Россияне могут отказаться от банковских вкладов

В ближайшее время многие россияне могут забрать средства из банков и отказаться от банковских вкладов.
SakhalinMedia.ru вчера в 14:20
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Космос

Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца

TV BRICS 21 июня в 06:28
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Происшествия

Задержан подозреваемый в поджоге самой высокогорной часовни России

Известия вчера в 08:38
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Политика

На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости вчера в 08:24
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Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
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Происшествия

Убийцу иностранного студента арестовали на два месяца

Вести.Ru вчера в 14:44
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
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Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru 21 июня в 02:34
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Хоккей

Тарасенко вернулся к тренировкам на льду с «Сент-Луисом»

Газета.Ru вчера в 22:41
Игры

WB Games готовит анонс новых игр про Бэтмена и «Отряд самоубийц»

Если действительно идет подготовка этих игр к релизу, то их анонс состоится, вероятнее всего, до начала осени.
Evo-rus.com вчера в 10:53
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 21 июня в 07:40
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Политика

МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46
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Происшествия

Петербургский суд вынес приговоры фигурантам дела «Сети»

Как сообщает ТАСС, оба молодых человека признаны участниками террористической организации — суд назначил 5,5 и 7 лет колонии общего режима соответственно.
RuNews24.ru вчера в 06:25
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем у сына

Джиган и Самойлова собрали массу новых подписчиков. Оксана заявила, что подала на развод.
Вести Подмосковья вчера в 04:45
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия вчера в 00:18
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Политика

МИД прокомментировал переговоры России и США в Вене

В МИД России сообщили, что на переговорах Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности стороны подняли вопрос продления ДСНВ.
RT на русском вчера в 14:23
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
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Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Известия вчера в 09:51
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Культура

«Четвертый канал» претендует на вхождение в третий мультиплекс

С сегодняшнего дня, 22 июня екатеринбургский «Четвертый канал» начал выходить в эфир из студии, оборудованной в уличном павильоне, сообщает Е1.RU.
Екатеринбург в интернете вчера в 06:34
Авто

Два кроссовера Haval ушли с российского рынка

Компания Haval завершила кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
24
Общество

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК вчера в 17:00
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Общество

В России могут ввести еще одно пособие в 10 тысяч рублей для детей

В Совете Федерации выступили с предложением увеличить возраст детей, которым полагается единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
Pro Город Киров вчера в 06:09
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 21 июня в 18:12
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Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru вчера в 03:21
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Авто

С 1 июля российских водителей ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Общество

В Югре продлили режим самоизоляции

"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:53
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Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель впервые показала новорожденную дочь

Ольга и Дмитрий пока не показывают личико девочки своим поклонникам, зато Рапунцель уже успела похвалиться своим поклонникам первым видеороликом с новорожденной малышкой.
Bimru.ru вчера в 08:19
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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