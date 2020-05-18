Общество

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
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Синоптики призвали не ждать тепла до лета

В центре России ожидается резкое понижение температуры на 4–6°C на следующей неделе. Такой прогноз, как передает ТАСС, дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал, когда вернется теплая погода.
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Эд Ширан попал в десятку самых богатых молодых жителей Великобритании

Британский музыкант Эд Ширан и актер Дэниел Рэдклифф попали в десятку самых богатых молодых жителей Великобритании (по версии издания Sunday Times).
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Общество

Рост распространения коронавируса в России остановился

Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
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При крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот

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Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии.
РБК 00:28
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Здоровье

Назван редкий симптом коронавируса, который может стать единственным

Эксперт в области хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова рассказала о редком симптоме коронавирусной инфекции, который может быть "первым и последним".
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Единоборства

Видео нокаута в бою Оверим – Харрис на UFC Fight Night 172

В Джексонвилле (Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172.
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Почти две тысячи медиков в Подмосковье заразились коронавирусом

Около 2 тыс. медицинских работников в Подмосковье заразились коронавирусом, из них 16 человек умерли, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу регионального минздрава Светлану Стригункову.
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Экономика

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Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
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Представлен рейтинг самых интересных новинок 2020 года

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Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России

Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска.
РИА Новости вчера в 19:51
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В Пуэрто-Рико пройдет референдум о вхождении в состав США

Референдум пройдет 3 ноября в день всеобщих выборов в Пуэрто-Рико.
Телеканал RTVI вчера в 10:09
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Армия и оружие

В США испугались нового «морского монстра» из России

Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty.
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Общество

Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

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Общество

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В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
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Экономика

Сухов: Россия может пройти кризис без изменения бюджетного правила

Россия может пройти экономический кризис без изменения бюджетного правила при цене на нефть $40 за баррель, считает бывший заместитель председателя Центробанка, генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
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Космос

«Прогресс МС-13» покинет МКС в начале июля

Грузовой корабль "Прогресс МС-13", на котором предлагалось отработать супербыструю схему доставки экипажей, отчалит от Международной космической станции в начале июля, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 16 мая в 20:01
Шоу-бизнес

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Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву Наташа Королева стала гостьей программы Андрея Малахова "Привет, Андрей !".
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Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Бывшая спортсменка Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт тренера Татьяны Тарасовой и ее бывшей ученицы Ирины Родниной, информирует Spоrt24.
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Турция откроет границы для иностранных туристов в июне

Мехмет Нури Эрсой заявил, что прием иностранных туристов может начаться с середины мая.
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек

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Здоровье

Пульмонолог показал лёгкие погибшей от коронавируса забайкалки

Главный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов показал лёгкие умершей от коронавирусной инфекции женщины, а также рассказал, как протекала болезнь.
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Музыка

Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса

Таюрская, в свою очередь, добавила, что во время пандемии «для группы наконец настало время, когда можно творить без спешки» Little Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020».
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Общество

Московским школьникам выставили годовые оценки

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Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

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