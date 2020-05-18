Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что причиной резкого похолодания в европейской части России стали пришедшие из Арктики воздушные массы. По ее словам, погода будет отставать от календаря на две-три недели.

с чего всё началось

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета

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