Общество
ИзвестияСиноптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
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В центре России ожидается резкое понижение температуры на 4–6°C на следующей неделе. Такой прогноз, как передает ТАСС, дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал, когда вернется теплая погода.Национальная служба новостейвчера в 08:23
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Власти Москвы приостановили реализацию городских проектов на сумму 350 миллиардов рублей в связи с эпидемией коронавируса.
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