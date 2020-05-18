Общество

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
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с чего всё началось

Синоптики призвали не ждать тепла до лета

В центре России ожидается резкое понижение температуры на 4–6°C на следующей неделе. Такой прогноз, как передает ТАСС, дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал, когда вернется теплая погода.
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