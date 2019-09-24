Общество

RT на русскомRT на русскомСиноптик прогнозирует возвращение двадцатиградусного тепла в Москву

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что двадцатиградусное тепло может вернуться в столицу в октябре.
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В октябре в Москву может вернуться двадцатиградусное тепло, сообщает РИА Новости
 со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
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