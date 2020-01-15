Политика
РИА НовостиСиноптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
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Рассуждения о том, что такая теплая погода является следствием какого-то воздействия, можно воспринимать с иронией, это несерьезно с научной точки зрения, а угрозы для человека такой температурный фон не представляет.
с чего всё началось
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в интервью радиостанции «Говорит Москва» заверил, что тенденцию к потеплению спровоцировали американцы. По словам парламентария, применение ими климатического оружия повлечёт уничтожение на планете жизни и потерю озонового слоя.Говорит Москвавчера в 06:41
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«Пентагон против себя применял?»: Синоптики прокомментировали заявление депутата Госдумы о «климатическом оружии США»
Комсомольская правдавчера в 23:05
В Госдуме климатическое оружие США назвали возможной причиной аномально тёплой зимы в России
Говорит Москвавчера в 06:41
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Армия и оружие
Российский военный корабль помогал Ирану сбивать американские ракеты
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Volkswagen Arteon превратили в универсал
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NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
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В официальном канале опубликовали новый трейлер.
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Политика
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Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
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В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
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Новым главным тренером «Барселоны» стал Кике Сетьен
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Специалисты уверены, что популярность приложения будет только расти, так как практически все новые автомобили на борту имеют мультимедийную систему с поддержкой интерфейса Android Auto.
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Армия и оружие
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Если верить отчету ОБСЕ, в начале 2020 года количество нарушений огня снизилось, в сравнении с декабрем, более чем в два раза, но перемирием это не назовешь.
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Комедия «Холоп» превзошла фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
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Жена Карпина не собирается замуж за Тедеско
Жена наставника «Ростова» Валерия Карпина Дарья прокомментировала возможность брака с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.
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В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля
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Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени
Число пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Тюмени увеличилось с шести до семи.
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Восемь человек пострадали при взрыве на химзаводе в Испании
Восемь человек пострадали в результате мощного взрыва на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона.