Политика

РИА НовостиРИА НовостиСиноптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
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Роман Вильфанд
Рассуждения о том, что такая теплая погода является следствием какого-то воздействия, можно воспринимать с иронией, это несерьезно с научной точки зрения, а угрозы для человека такой температурный фон не представляет.
— Роман ВильфандФАН 13:39
с чего всё началось

В Госдуме климатическое оружие США назвали возможной причиной аномально тёплой зимы в России

Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в интервью радиостанции «Говорит Москва» заверил, что тенденцию к потеплению спровоцировали американцы. По словам парламентария, применение ими климатического оружия повлечёт уничтожение на планете жизни и потерю озонового слоя.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 23:10, Ашберн
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