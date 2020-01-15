Политика
РИА НовостиСиноптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
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Рассуждения о том, что такая теплая погода является следствием какого-то воздействия, можно воспринимать с иронией, это несерьезно с научной точки зрения, а угрозы для человека такой температурный фон не представляет.
с чего всё началось
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в интервью радиостанции «Говорит Москва» заверил, что тенденцию к потеплению спровоцировали американцы. По словам парламентария, применение ими климатического оружия повлечёт уничтожение на планете жизни и потерю озонового слоя.Говорит Москва06:41
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Футбол
Бруну Фернандеш согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед»
По информации журналиста Николо Ширы, португалец согласовал с манкунианцами контракт до 2025 года, по которому будет зарабатывать 6 млн евро за сезон.
Армия и оружие
WSJ: США могут урезать военную помощь Ираку
Соединенные Штаты Америки могут урезать военную помощь Ираку, сообщает газета The Wall Street Journal.
Общество
Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Космос
NASA запустит биткойн на Луну? Космическое агентство ищет крипто-специалиста
Нет объяснения, почему опыт работы с криптовалютой полезен для работы в JPL, но в мире уже сформировалась база любопытных и иногда забавных предположений: возможно, NASA ищет пути развития новой экономики для независимой колонии Марса, запускает ICO для финансирования базы на Луне или даже находит способ торговли с космическими пришельцами.
Происшествия
Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе
Политика
Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы
Парламент Абхазии принял отставку президента Рауля Хаджимбы.
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Происшествия
В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека
В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме. По данным МЧС, пострадали три человека.
Экономика
На Сахалине заморозили цены на свежую навагу
Экономика
Почему мировой долг достиг рекордных $253 трлн
Мировой долг обновил исторический максимум и достиг $253 трлн, или 322% глобального ВВП.
Космос
«Роскосмос» выделит 8 млрд рублей на корабль для полетов к Луне
В 2021 году "Роскосмос" рассчитывает потратить более восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел".
Общество
Макаревич назвал критиков Горбачева «мразями»
Лидер группы "Машина времени", популярный музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке резко высказался в адрес россиян, критикующих бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
Политика
Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы
Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Шоу-бизнес
Младшая сестра Бузовой закрыла салон красоты из-за ссоры с коллегой
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна закрыла свой салон красоты. Он просуществовал около десяти месяцев после открытия.
Биатлон
Юрлова-Перхт первой из россиянок стартует в спринте в Рупольдинге
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, пропустившая последний этап Кубка мира в немецком Оберхофе, в среду первой из представительниц России уйдет на спринтерскую дистанцию в Рупольдинге.
Гаджеты
Apple решилась исполнить в iPhone 12 мечту многих поклонников
Аналитики финансового холдинга UBS Тимоти Аркури (Timothy Arcuri)и Манжал Шах (Munjal Shah) поделились подробностями о линейке смартфонов iPhone, которые Apple выпустит в 2020 году.
Культура
«Крепостная»: сыктывкарка стала звездой телеканала «Россия»
Премьера остросюжетного сериала "Крепостная" состоялась на канале "Россия" 6 января.
Экономика
Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев
Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.
Здоровье
В Кизляре произошла вспышка острой кишечной инфекции
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Экономика
В России вырос нелегальный рынок сигарет
Импорт табачного сырья вырос на 8,3%. По мнению экспертов, теневой рынок сигарет после введения маркировки существенно не сократился, так как в ряде торговых точек табачные изделия продолжают продавать без выдачи чека.
Кино
Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети
СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Хоккей
Пять очков Панарина принесли победу «Рейнджерс»
Политика
Президент Эстонии разочаровалась в России
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что надежды эстонцев на Россию не оправдались. Она вспомнила времена президента Бориса Ельцина.
Энергетика
В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
Общество
Аналитики подсчитали среднюю зарплату в России за 2019 год
Средняя зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тыс. рублей и выросла на 6% по сравнению с 2018-м.
Происшествия
Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях
Суд Мухоршибирского района Бурятии приговорил к пяти годам условного срока бабушку, в течение 1,5 года избивавшую до синяков трех маленьких внучек за недобросовестную учебу и неисполнение домашних обязанностей, сообщает пресс-служба суда.