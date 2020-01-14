Политика
РИА НовостиСиноптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
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Рассуждения о том, что такая теплая погода является следствием какого-то воздействия, можно воспринимать с иронией, это несерьезно с научной точки зрения, а угрозы для человека такой температурный фон не представляет.
с чего всё началось
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в интервью радиостанции «Говорит Москва» заверил, что тенденцию к потеплению спровоцировали американцы. По словам парламентария, применение ими климатического оружия повлечёт уничтожение на планете жизни и потерю озонового слоя.Говорит Москва06:41
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Кино
Ксения Собчак обсудила с экспертами провал фильма «Союз спасения»
Политика
Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения с союзниками
«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен», — говорится в заявлении ведомства.
Общество
Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air
Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Экономика
Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
Биатлон
Тихонов про Губерниева: Ни один мошенник не имел такой репутации
Ни один мошенник не имел такого (не имел такой репутации), чтобы его поливали матом.
Хоккей
Панарин набрал пять очков в нью-йоркском дерби
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Баскетбол
ЦСКА победил «Реал» в матче 19-го тура Евролиги
В Москве завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал мадридский «Реал».
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Армия и оружие
Спикер парламента Ливии обвинил Турцию в возобновлении боёв в Триполи
Председатель Палаты представителей (парламента) Ливии, расположенного в Тобруке, Акила Салех Иса обвинил Турцию в том, что перемирие оказалось сорванным и в Триполи возобновились боевые действия.
Политика
Зеленский обсудил с Трюдо авиакатастрофу в Иране
Лидер Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады провели телефонный диалог, в ходе которого обсудили крушение украинского лайнера в Иране.
Экономика
Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев
Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.
Происшествия
В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Финансы
Курс доллара снизился до 61,05 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля.
Экономика
SCMP: Китай закупит товаров США на $200 млрд в ближайшие два года
Условия первой части торговой сделки между США и Китаем, подписание которой может состояться на этой неделе, предполагает обязательства со стороны Пекина по закупке американских товаров на 200 млрд долларов в течение последующих двух лет, пишет со ссылкой на источники South China Morning Post.
Космос
В России построят «научную долину» для изучения солнечных бурь
Экономика
Цена акции Tesla впервые превысила $500
Стоимость акции американской компании Tesla 13 января впервые превысила $500 за бумагу.
Энергетика
В Азербайджане заявили о готовности поставлять нефть в Белоруссию
Официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил, что в Баку готовы поставлять нефть в Белоруссию, однако конкретного решения ещё не принято.
Футбол
«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча в Париже завершилась со счетом 3:3.
Экономика
В России может появиться налог на пенсионные накопления
В России хотят ввести новую пенсионную схему. В ней фигурирует гарантированный пенсионный план и подоходный налог на пенсионные накопления.