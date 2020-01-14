Политика

РИА НовостиРИА НовостиСиноптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
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Роман Вильфанд
Рассуждения о том, что такая теплая погода является следствием какого-то воздействия, можно воспринимать с иронией, это несерьезно с научной точки зрения, а угрозы для человека такой температурный фон не представляет.
— Роман ВильфандФАН 13:39
с чего всё началось

В Госдуме климатическое оружие США назвали возможной причиной аномально тёплой зимы в России

Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в интервью радиостанции «Говорит Москва» заверил, что тенденцию к потеплению спровоцировали американцы. По словам парламентария, применение ими климатического оружия повлечёт уничтожение на планете жизни и потерю озонового слоя.
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Московский Комсомолец07:40

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Ни один мошенник не имел такого (не имел такой репутации), чтобы его поливали матом.
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Стоимость акции американской компании Tesla 13 января впервые превысила $500 за бумагу.
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"Пари Сен-Жермен" и "Монако" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча в Париже завершилась со счетом 3:3.
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