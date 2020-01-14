Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в интервью радиостанции «Говорит Москва» заверил, что тенденцию к потеплению спровоцировали американцы. По словам парламентария, применение ими климатического оружия повлечёт уничтожение на планете жизни и потерю озонового слоя.

с чего всё началось

Рассуждения о том, что такая теплая погода является следствием какого-то воздействия, можно воспринимать с иронией, это несерьезно с научной точки зрения, а угрозы для человека такой температурный фон не представляет.

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