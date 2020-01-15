Политика

ИзвестияИзвестияСиноптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США

Высказывания депутата Госдумы Алексея Журавлева, который заявил, что причина аномально высокой для зимы температуры в России кроется в применении климатического оружия США, стоит воспринимать с иронией. Об этом РБК заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Роман Вильфанд
Рассуждения о том, что такая теплая погода является следствием какого-то воздействия, можно воспринимать с иронией, это несерьезно с научной точки зрения, а угрозы для человека такой температурный фон не представляет.
— Роман ВильфандФАН 13:39
с чего всё началось

В Госдуме климатическое оружие США назвали возможной причиной аномально тёплой зимы в России

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