Общество
Газета.RuСиноптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
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Все долгосрочные расчеты показывают, что температура предстоящим летом в России на европейской территории будет очень комфортной, рассказал "Российской газете" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Российская газета01:00
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