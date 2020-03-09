Все долгосрочные расчеты показывают, что температура предстоящим летом в России на европейской территории будет очень комфортной, рассказал "Российской газете" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

с чего всё началось

Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.

Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России

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