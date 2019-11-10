Общество
RT на русскомСиноптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц
Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, 10 ноября, откладывается до конца ноября. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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с чего всё началось
Климатическая зима придет в Москву только в конце ноября, хотя должна была наступить уже сегодня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.Моя Москва.онлайн02:07
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Единоборства
Магомедшарипов победил Каттара решением судей на UFC в Москве
Газета.Ru вчера в 17:39
Здоровье
Роспотребнадзор разработал новые подходы к лечению гепатита В
Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
РИА Новости вчера в 23:28
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 08 ноября в 10:34
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости вчера в 10:42
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ находится в тяжёлом состоянии
Подозреваемый в убийстве девушки историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов находится в больнице в тяжёлом состоянии.
RT на русском 02:49
Футбол
Доменико Тедеско: «Зобнин прекрасно сыграл с „Крыльями“»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру полузащитника Романа Зобнина в матче 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:0). — Роман действительно прекрасно сыграл, думаю, что он прогрессирует на этой позиции, — цитируют Тедеско «РИА Новости».
Спорт-Экспресс 01:47
Общество
Королевская семья воссоединилась на ежегодном мероприятии в честь «Дня памяти павших»
Фестиваль «День памяти павших» Королевского британского легиона прошел в субботу вечером, на снимках с празднования можно увидеть герцога и герцогиню Сассекских, которые улыбались, входя в здание и приветствуя гостей.
ГЛАС.RU 01:47
Экономика
Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте
Эстонский филиал Danske Bank в середине 2012 года предлагал богатым клиентам из России спрятать их состояние в золоте, пишет Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Forbes 02:35
Спорт
«Спартак» откажется от участия в турнире в США из-за проблем с визами
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб планирует отказаться от участие в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз.
Газета.Ru 03:23
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском вчера в 13:26
Шоу-бизнес
Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
РБК вчера в 20:02
Здоровье
Тяжелобольная из Тульской области судится с Минздравом из-за препарата
В пресс-службе сообщили, что главный внештатный специалист-пульмонолог Арсен Басилая порекомендовал госпитализировать Окорочкову, чтобы "начать применение раствора под наблюдением специалистов для исключения возможных негативных реакций".
РИА Новости 00:00
Общество
В России создадут Альянс в сфере искусственного интеллекта
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.
РБК вчера в 11:20
Политика
Партия Вакарчука призвала Украину выйти из Минских соглашений
Партия украинского музыканта и лидера группы "Океан Эльзы" Вакарчука "Голос" считает, что Украина должна выйти из Минскис соглашений по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
ИА Новороссия 08 ноября в 12:36
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество
Всех белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на волю
Специалисты выпустили на волю последних белух, которых содержали в бухте Средней в Приморье, сообщили в Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.
Коммерсантъ 02:46
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
Коммерсантъ вчера в 16:04
Интернет
Утилита очистки диска Windows 10 больше не будет удалять важные файлы
3DNews вчера в 13:08
Транспорт
Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети
Газета.Ru 08 ноября в 11:21
Политика
Песков рассказал о графике Путина на полях саммита БРИКС
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о графике двусторонних встреч президента Владимира Путина на саммите БРИКС.
NewInform 02:44
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Сахалине
ТАСС вчера в 20:08
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 08 ноября в 09:40
Армия и оружие
Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера
Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском вчера в 22:45
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru вчера в 03:52
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 08 ноября в 13:09
Политика
В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова
РБК 08 ноября в 10:48
Армия и оружие
ВСУ Украины обстреляли участок разведения сил в Петровском
9 ноября ополченцы ДНР и украинские военные произвели разведение сил сторон вооруженного конфликта на участке Богдановка–Петровское.
Известия 02:57