с чего всё началось

Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, 10 ноября, откладывается до конца ноября. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц

Здоровье Роспотребнадзор разработал новые подходы к лечению гепатита В Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Происшествия Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ находится в тяжёлом состоянии Подозреваемый в убийстве девушки историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Футбол Доменико Тедеско: «Зобнин прекрасно сыграл с „Крыльями“» Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру полузащитника Романа Зобнина в матче 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:0). — Роман действительно прекрасно сыграл, думаю, что он прогрессирует на этой позиции, — цитируют Тедеско «РИА Новости».

Общество Королевская семья воссоединилась на ежегодном мероприятии в честь «Дня памяти павших» Фестиваль «День памяти павших» Королевского британского легиона прошел в субботу вечером, на снимках с празднования можно увидеть герцога и герцогиню Сассекских, которые улыбались, входя в здание и приветствуя гостей.

Экономика Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте Эстонский филиал Danske Bank в середине 2012 года предлагал богатым клиентам из России спрятать их состояние в золоте, пишет Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Спорт «Спартак» откажется от участия в турнире в США из-за проблем с визами Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб планирует отказаться от участие в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз.

Общество В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.

Здоровье Тяжелобольная из Тульской области судится с Минздравом из-за препарата В пресс-службе сообщили, что главный внештатный специалист-пульмонолог Арсен Басилая порекомендовал госпитализировать Окорочкову, чтобы "начать применение раствора под наблюдением специалистов для исключения возможных негативных реакций".

Общество В России создадут Альянс в сфере искусственного интеллекта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.

Политика Партия Вакарчука призвала Украину выйти из Минских соглашений Партия украинского музыканта и лидера группы "Океан Эльзы" Вакарчука "Голос" считает, что Украина должна выйти из Минскис соглашений по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Общество Всех белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на волю Специалисты выпустили на волю последних белух, которых содержали в бухте Средней в Приморье, сообщили в Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.

Общество Леонида Якубовича прооперировали в Москве В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.

Общество Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).

Политика Песков рассказал о графике Путина на полях саммита БРИКС Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о графике двусторонних встреч президента Владимира Путина на саммите БРИКС.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Армия и оружие Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.

Общество В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.

Общество Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.