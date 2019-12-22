Общество

РИА НовостиРИА НовостиСиноптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Следующая неделя в Москве будет теплой, а к Новому году похолодает, рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
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Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.
RT на русском06:17

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Москвичам пообещали легкий мороз в новогоднюю ночь

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«Снег и небольшой минус»: Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Комсомольская правда09:31

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Москва 2409:42

Синоптики пообещали москвичам похолодание и снег 31 декабря

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Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

РИА Новости07:51

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Мослента07:47

Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Вечерняя Москва07:41
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Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Комсомольская правда вчера в 13:42
Армия и оружие

Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

В субботу, 21 декабря, вооруженные силы Сирии отбили атаку группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью около 100 человек на населённый пункт Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб.
REGNUM 15:07
Политика

Порошенко потребовал санкций за прямые поставки газа из России

Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
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На фоне слухов о беременности Кети Топурия показала оголенный живот

В сторис на своей странице в Instagram Топурия продемонстрировала свою стройную фигуру в коротком белом топе и шортах.
Пятый канал вчера в 17:47
Футбол

«Лацио» обыграл «Ювентус» и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии

В матче за Суперкубок Италии римский "Лацио" на поле стадиона "Кинг Сауд Юниверсити" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде обыграл туринский "Ювентус" со счетом 3:1.
Вести.Ru 13:50
Шоу-бизнес

Марьяна Ро объявила о беременности

Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.
Super.ru 05:04
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Бывшая домработница Алсу рассказала о жизни в особняке певицы

Бывшая домработница певицы Алсу рассказала, как жила в доме артистки.
Вечерняя Москва 10:29
Экономика

Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий

Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
ToDay News Ufa 20 декабря в 18:49
Космос

РКК «Энергия» начала работу над лунным модулем

Хакасия-Информ 18 декабря в 20:45
Политика

В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США

Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
РБК 13:53
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Здоровье

Названы симптомы рака в области головы и шеи

В числе симптомов, при обнаружении которых стоит посетить врача, Яковлева назвала боли неизвестного происхождения, а также уплотнения и шишки, на которые «годами не обращают внимания».
Lenta.ru 14:50
Космос

Появилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Газета.Ru 11:03
Здоровье

Назвали количество половых актов, чтобы не получить рак простаты

Специалисты назвали реальное количество половых актов, чтобы не получить рак простаты.
Evo-rus.com 02:40
Армия и оружие

Армейский корпус Балтфлота РФ принимал участие в сирийской операции

Личный состав 11-го армейского корпуса Балтийского флота принимал участие в сирийской операции.
News.ru 08:59
Биатлон

Дмитрий Васильев: «То, что норвежские и французские биатлонисты так ярко выступают на фоне остального мира, вызывает вопросы»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления россиян на третьем этапе Кубка мира в Анси, выразил удивление по поводу явного превосходства норвежских и французских спортсменов перед соперниками, а также поделился мнением о составе российской команды на январские этапы.
Sportbox.RU 13:11
Авто

На авторынке РФ стартовали новогодние распродажи

Новости о грядущем повышении цен в России и традиционные новогодние распродажи подстегнули спрос и увеличили клиентский поток в автомобильных салонах.
Автоновости дня вчера в 04:06
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

РИА Новости 07:58
Общество

В «лубянском стрелке» усмотрели националиста

Якобы «лубянский стрелок» мог входить в московскую ячейку организации.
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Футбол

Фанаты «Тоттенхэма» оскорбляли Рюдигера на почве расизма

Защитник гостей Антонио Рюдигер стал жертвой оскорблений на расовой почве.
Евро-футбол.ру 13:52
Киберспорт

Команды mousesports и Team Vitality сыграют в финале EPICENTER

Команда mousesports вышла в финал турнира EPICENTER по CS:GO, где встретится с коллективом Team Vitality.
РИА Новости 09:47
Кино

Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.
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Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
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Бесстыжая! Настя Каменских вышла к зрителям без юбки

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ЦСКА намерен арендовать нападающего «Фиорентины»

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Джоан Роулинг признана самым высокооплачиваемым писателем 2019 года

На втором месте автор книги «Президент пропал» Джеймс Паттеросон, за 2019 год он заработал 70 млн долларов.
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Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Происшествия

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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Политика

Импичмент Трампу: результат предрешен

По опросам видно, как увеличивается число тех, кто против импичмента и одобряет работу Трампа.
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