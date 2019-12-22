Общество
РИА НовостиСиноптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Следующая неделя в Москве будет теплой, а к Новому году похолодает, рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.RT на русском06:17
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«Снег и небольшой минус»: Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Комсомольская правда09:31
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Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
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Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе
В субботу, 21 декабря, вооруженные силы Сирии отбили атаку группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью около 100 человек на населённый пункт Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб.
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Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
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На фоне слухов о беременности Кети Топурия показала оголенный живот
В сторис на своей странице в Instagram Топурия продемонстрировала свою стройную фигуру в коротком белом топе и шортах.
Футбол
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В матче за Суперкубок Италии римский "Лацио" на поле стадиона "Кинг Сауд Юниверсити" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде обыграл туринский "Ювентус" со счетом 3:1.
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Марьяна Ро объявила о беременности
Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.
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Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
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Бывшая домработница Алсу рассказала о жизни в особняке певицы
Бывшая домработница певицы Алсу рассказала, как жила в доме артистки.
Экономика
Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий
Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
Космос
РКК «Энергия» начала работу над лунным модулем
Политика
В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США
Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
Политика
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Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Здоровье
Названы симптомы рака в области головы и шеи
В числе симптомов, при обнаружении которых стоит посетить врача, Яковлева назвала боли неизвестного происхождения, а также уплотнения и шишки, на которые «годами не обращают внимания».
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Здоровье
Назвали количество половых актов, чтобы не получить рак простаты
Специалисты назвали реальное количество половых актов, чтобы не получить рак простаты.
Армия и оружие
Армейский корпус Балтфлота РФ принимал участие в сирийской операции
Личный состав 11-го армейского корпуса Балтийского флота принимал участие в сирийской операции.
Биатлон
Дмитрий Васильев: «То, что норвежские и французские биатлонисты так ярко выступают на фоне остального мира, вызывает вопросы»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления россиян на третьем этапе Кубка мира в Анси, выразил удивление по поводу явного превосходства норвежских и французских спортсменов перед соперниками, а также поделился мнением о составе российской команды на январские этапы.
Авто
На авторынке РФ стартовали новогодние распродажи
Новости о грядущем повышении цен в России и традиционные новогодние распродажи подстегнули спрос и увеличили клиентский поток в автомобильных салонах.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Общество
В «лубянском стрелке» усмотрели националиста
Якобы «лубянский стрелок» мог входить в московскую ячейку организации.
Футбол
Фанаты «Тоттенхэма» оскорбляли Рюдигера на почве расизма
Защитник гостей Антонио Рюдигер стал жертвой оскорблений на расовой почве.
Киберспорт
Команды mousesports и Team Vitality сыграют в финале EPICENTER
Команда mousesports вышла в финал турнира EPICENTER по CS:GO, где встретится с коллективом Team Vitality.
Кино
Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года
Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Бесстыжая! Настя Каменских вышла к зрителям без юбки
Выйдя замуж за Потапа, Настя Каменских и думала отказываться от откровенных нарядов для выступления.
Футбол
ЦСКА намерен арендовать нападающего «Фиорентины»
Культура
Джоан Роулинг признана самым высокооплачиваемым писателем 2019 года
На втором месте автор книги «Президент пропал» Джеймс Паттеросон, за 2019 год он заработал 70 млн долларов.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Происшествия
Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке
Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Политика
Импичмент Трампу: результат предрешен
По опросам видно, как увеличивается число тех, кто против импичмента и одобряет работу Трампа.