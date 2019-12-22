Общество

RT на русскомRT на русскомСиноптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
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с чего всё началось

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.
RT на русском06:17

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Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Мослента07:47

Синоптики пообещали москвичам похолодание и снег 31 декабря

RT на русском11:27

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Москва 2409:42

«Снег и небольшой минус»: Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Комсомольская правда09:31

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

РИА Новости07:51

Москвичам пообещали легкий мороз в новогоднюю ночь

РИАМО12:05

Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Вечерняя Москва07:41
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Политика

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru 11:16
Происшествия

В Ленинградской области в результате ДТП опрокинулся автомобиль

РБК 13:10
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

Российская газета 02:05
Происшествия

В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП

Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Российская газета 10:50
Политика

Турецкая делегация отправится 23 декабря в Россию для переговоров по Сирии

Турецкая делегация отправится 23 декабря в Россию для переговоров по Сирии - Эрдоган.
ТАСС 13:30
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе потушили

Превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе завода "Нефтехим" зафиксировано не было.
Вести.Ru 12:17
Общество

Шестилетняя британка нашла в открытке послание из китайской тюрьмы

Юная жительница Лондона обнаружила на купленной рождественской открытке послание от заключенных из Китая, пишет газета Sunday Times.
Sputnik Узбекистан 10:40
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сенсационно уступил «Уотфорду» в чемпионате Англии

Футболисты "Уотфорда" обыграли "Манчестер Юнайтед" в матче 18-го тура чемпионата Англии.
РИА Новости 10:56
Шоу-бизнес

В Великобритании умер актер Тони Бриттон

Британский актер Тони Бриттон скончался в воскресенье, 22 декабря, на 96-м году жизни.
Вести.Ru 07:56
Здоровье

Названы болезни, признаками которых может быть сухость во рту

Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Ugpressa.ru 02:35
Происшествия

При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека

В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.
РБК 12:53
Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова раздирала лицо мужу и била его мать-блокадницу

Мужчина с ужасом вспоминает, как однажды вспыльчивая певица набросилась с кулаками на пожилую мать Виктора: "Ирина Салтыкова Витину маму ударила, пожилого человека, блокадника".
Комсомольская правда 10:10
Кино

Появился первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»

Студия Warner Bros. показала первый трейлер грядущего фильма Кристофера Нолана «Довод».
Собака.ru 20 декабря в 09:33
Политика

«Северный поток – 2» замер в сотне километров от немецкого берега

В пятницу президент Дональд Трамп подписал закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону, который вводит санкции против участников сооружения российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
Независимая газета 12:49
Политика

Трамп назвал задержку импичмента нарушением конституции

Задержка передачи статей по импичменту президента в сенат является нарушением конституции, отметил глава государства.
Газета.Ru 02:01
Происшествия

В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
РИА Новости 09:57
Армия и оружие

Американские военные перебросили крупную партию вооружения на Украину

На Украину из США переброшена крупная партия вооружения, об этом сообщает телеграмм канал Сварщики, известный своими инсайдами, которые всегда бывают верными.
Новостной фронт 13:02
Хоккей

«Спартак» прервал четырехматчевую победную серию «Барыса»

Газета.Ru 12:00
Шоу-бизнес

Снимки Дмитрия Диброва в Инстаграме и в жизни разительно отличаются

Kleo.ru 04:48
Космос

Появилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Газета.Ru 11:03
Происшествия

Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами

Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.
Взгляд.ру 12:47
Общество

Хоккеист Зайцев прокомментировал обвинение в похищении своих детей

Москва 24 08:57
Общество

Греция готовит выдачу Винника в США

Защита Винника обжаловала это решение греческого Минюста. В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США.
RT на русском 13:25
Общество

Роуминг в Союзном государстве будет отменен в сентябре 2020 года

Роуминг в Союзном государстве должен быть отменен не позднее сентября 2020 года.
BFM.ru 09:22
Происшествия

Авария на Саперном спуске попала на видео

На записи видно, как внедорожник разворачивает на дороге, и машина врезается в автобус. Напомним, авария произошла утром.
Липецкое время 06:34
Шоу-бизнес

Самонадеянная Анастасия Волочкова раздвинула ноги

Балерина Анастасия Волочкова по праву считается гуру шпагата.
Дни.ру 20 декабря в 12:46
Гаджеты

Назван лучший смартфон 2019 года

Специалисты издания The Guardian назвали лучшим смартфоном 2019 года OnePlus 7T Pro. В России цены на модель начинаются от 44 тысяч рублей.
UfaTime.ru вчера в 04:04
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости 20 декабря в 23:12
Политика

Захарова: Польша сама подрывает отношения с Россией

Представители Варшавы на протяжении многих лет подрывали российско-польские отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 04:39
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
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