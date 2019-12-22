Общество
RT на русскомСиноптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
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с чего всё началось
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.RT на русском06:17
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«Снег и небольшой минус»: Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Комсомольская правда09:31
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Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Общество
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В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП
Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
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Турецкая делегация отправится 23 декабря в Россию для переговоров по Сирии
Турецкая делегация отправится 23 декабря в Россию для переговоров по Сирии - Эрдоган.
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе потушили
Превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе завода "Нефтехим" зафиксировано не было.
Общество
Шестилетняя британка нашла в открытке послание из китайской тюрьмы
Юная жительница Лондона обнаружила на купленной рождественской открытке послание от заключенных из Китая, пишет газета Sunday Times.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сенсационно уступил «Уотфорду» в чемпионате Англии
Футболисты "Уотфорда" обыграли "Манчестер Юнайтед" в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Шоу-бизнес
В Великобритании умер актер Тони Бриттон
Британский актер Тони Бриттон скончался в воскресенье, 22 декабря, на 96-м году жизни.
Здоровье
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Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
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В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова раздирала лицо мужу и била его мать-блокадницу
Мужчина с ужасом вспоминает, как однажды вспыльчивая певица набросилась с кулаками на пожилую мать Виктора: "Ирина Салтыкова Витину маму ударила, пожилого человека, блокадника".
Кино
Появился первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
Студия Warner Bros. показала первый трейлер грядущего фильма Кристофера Нолана «Довод».
Политика
«Северный поток – 2» замер в сотне километров от немецкого берега
В пятницу президент Дональд Трамп подписал закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону, который вводит санкции против участников сооружения российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
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Трамп назвал задержку импичмента нарушением конституции
Задержка передачи статей по импичменту президента в сенат является нарушением конституции, отметил глава государства.
Происшествия
В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД
МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
Армия и оружие
Американские военные перебросили крупную партию вооружения на Украину
На Украину из США переброшена крупная партия вооружения, об этом сообщает телеграмм канал Сварщики, известный своими инсайдами, которые всегда бывают верными.
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Происшествия
Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами
Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.
Общество
Греция готовит выдачу Винника в США
Защита Винника обжаловала это решение греческого Минюста. В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США.
Общество
Роуминг в Союзном государстве будет отменен в сентябре 2020 года
Роуминг в Союзном государстве должен быть отменен не позднее сентября 2020 года.
Происшествия
Авария на Саперном спуске попала на видео
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Шоу-бизнес
Самонадеянная Анастасия Волочкова раздвинула ноги
Балерина Анастасия Волочкова по праву считается гуру шпагата.
Гаджеты
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Специалисты издания The Guardian назвали лучшим смартфоном 2019 года OnePlus 7T Pro. В России цены на модель начинаются от 44 тысяч рублей.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Политика
Захарова: Польша сама подрывает отношения с Россией
Представители Варшавы на протяжении многих лет подрывали российско-польские отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).