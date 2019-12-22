Общество

RT на русскомRT на русскомСиноптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
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с чего всё началось

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.
RT на русском06:17

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Москвичам пообещали легкий мороз в новогоднюю ночь

РИАМО12:05

Синоптики пообещали москвичам похолодание и снег 31 декабря

RT на русском11:27

Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Вечерняя Москва07:41

«Снег и небольшой минус»: Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Комсомольская правда09:31

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

РИА Новости07:51

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Мослента07:47

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Москва 2409:42
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Здоровье

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Мой Брянск 10:00
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия 19:44
Происшествия

Около 70 машин столкнулись в США. Пострадало больше полусотни людей

Сообщается, что машины столкнулись в 07:51 по местному времени на мосту Квинс-Крик.
Телеканал 360° 19:55
Гаджеты

Смартфоны Samsung и Apple признаны очень опасными для здоровья

В США провели проверку смартфонов американской и корейской компаний, и выяснили, что некоторые модели являются опасными для здоровья человека.
Газета DAILY 12:19
Общество

Кот Мостик «проверил» железнодорожную часть Крымского моста

Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал видео, главным героем которого стал кот по кличке Мостик, "проинспектировавший" железнодорожную часть Крымского моста.
РИА Новости 20:01
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru 15:32
Биатлон

Дмитрий Васильев: «То, что норвежские и французские биатлонисты так ярко выступают на фоне остального мира, вызывает вопросы»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления россиян на третьем этапе Кубка мира в Анси, выразил удивление по поводу явного превосходства норвежских и французских спортсменов перед соперниками, а также поделился мнением о составе российской команды на январские этапы.
Sportbox.RU 13:11
Политика

Германия пыталась остановить санкции против «Северного потока – 2»

Германия пыталась предотвратить санкции США против "Северного потока – 2", пишет газета Bild.
Москва 24 19:33
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета 21:50
Политика

На выборах мэра Абакана победил «единоросс» Лемин

Вести.Ru 13:35
Политика

МИД Польши оценил позицию Путина по событиям Второй мировой войны

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 01:57
Авто

Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении – использование ручного стояночного тормоза.
РИА Новости 18:59
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости 16:50
Кино

Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
Слово и Дело 11:13
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ 21:31
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Футбол

Семин в ответ на критику Губерниева назвал его «говорящим попугаем»

Семин не стал устраивать скандал, а ответил Дмитрию в ироничной форме. «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!», — ответил тренер.
NewInform 20 декабря в 22:07
Футбол

«Челси» обыграл «Тоттенхэм», Виллиан оформил дубль

ProstoProSport 13:29
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Общество

Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.
РИА Новости 18:27
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Авто

Названа дата старта продаж премиального минивэна Lexus LM

Марка Lexus объявила дату старта продаж нового большого минивэна Lexus LM, который был представлен на международном автосалоне в Шанхае этой весной.
Новые автомобили 22:15
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 декабря

Овен Смело назначайте важные встречи.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 23:00
Политика

Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Российская газета 01:31
Происшествия

Тело погибшего извлекли из-под завалов здания в Омской области

Тело погибшего мужчины извлечено из-под завалов обрушившегося здания в городе Старый Кировск под Омском.
REGNUM 06:37
Футбол

Клопп ответил на вопрос, почему в «Ливерпуле» нет французов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Canal+ ответил на вопрос, почему в его команде нет ни одного французского футболиста.
Евро-футбол.ру 15:55
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили американский бокс-офис

На второй строчке расположился чемпион предыдущего уикенда - фильм "Джуманджи: Новый уровень".
Газета.Ru 16:02
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Известия вчера в 15:22
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