Общество
RT на русскомСиноптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
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с чего всё началось
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.RT на русском06:17
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«Снег и небольшой минус»: Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Комсомольская правда09:31
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Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Общество
Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Происшествия
Около 70 машин столкнулись в США. Пострадало больше полусотни людей
Сообщается, что машины столкнулись в 07:51 по местному времени на мосту Квинс-Крик.
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признаны очень опасными для здоровья
В США провели проверку смартфонов американской и корейской компаний, и выяснили, что некоторые модели являются опасными для здоровья человека.
Общество
Кот Мостик «проверил» железнодорожную часть Крымского моста
Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал видео, главным героем которого стал кот по кличке Мостик, "проинспектировавший" железнодорожную часть Крымского моста.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Биатлон
Дмитрий Васильев: «То, что норвежские и французские биатлонисты так ярко выступают на фоне остального мира, вызывает вопросы»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления россиян на третьем этапе Кубка мира в Анси, выразил удивление по поводу явного превосходства норвежских и французских спортсменов перед соперниками, а также поделился мнением о составе российской команды на январские этапы.
Политика
Германия пыталась остановить санкции против «Северного потока – 2»
Германия пыталась предотвратить санкции США против "Северного потока – 2", пишет газета Bild.
Экономика
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Политика
МИД Польши оценил позицию Путина по событиям Второй мировой войны
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Авто
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении – использование ручного стояночного тормоза.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Кино
Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
Армия и оружие
«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Футбол
Семин в ответ на критику Губерниева назвал его «говорящим попугаем»
Семин не стал устраивать скандал, а ответил Дмитрию в ироничной форме. «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!», — ответил тренер.
Футбол
«Челси» обыграл «Тоттенхэм», Виллиан оформил дубль
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Общество
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Авто
Названа дата старта продаж премиального минивэна Lexus LM
Марка Lexus объявила дату старта продаж нового большого минивэна Lexus LM, который был представлен на международном автосалоне в Шанхае этой весной.
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 декабря
Овен Смело назначайте важные встречи.
Политика
Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом
Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Происшествия
Тело погибшего извлекли из-под завалов здания в Омской области
Тело погибшего мужчины извлечено из-под завалов обрушившегося здания в городе Старый Кировск под Омском.
Футбол
Клопп ответил на вопрос, почему в «Ливерпуле» нет французов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Canal+ ответил на вопрос, почему в его команде нет ни одного французского футболиста.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили американский бокс-офис
На второй строчке расположился чемпион предыдущего уикенда - фильм "Джуманджи: Новый уровень".
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.