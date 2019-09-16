Общество
Газета.RuСиноптик рассказал о приходе бабьего лета в Москву
Третье волна бабье лета придет в Москву с 23 сентября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает РИА "Новости". По его словам, в столице ожидается антициклон, который принесет хорошую погоду с 23 по 27 сентября.
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с чего всё началось
Существенное улучшение погодных условий ожидается в Москве с 23 сентября, средняя температура составит плюс 15 градусов, такая погода будет свидетельствовать о наступлении третий волны бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.РИА Новости05:55
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