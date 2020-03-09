Общество

ИзвестияИзвестияСиноптик рассказал о температурном коридоре грядущего лета

Средней температурой для Русской равнины остаются значения 20–25 градусов; если будет теплее, то температурный коридор составит 22–27 градусов.
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с чего всё началось

В «Фобосе» назвали температурный коридор лета 2020 года

Все долгосрочные расчеты показывают, что температура предстоящим летом в России на европейской территории будет очень комфортной, рассказал "Российской газете" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Российская газета01:00

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Синоптик пообещал жителям европейской части России «нормальное лето»

Аргументы и Факты03:37

Могут быть и ураганы: Синоптики рассказали о предстоящем лете

Царьград03:34

Синоптики пообещали россиянам «нормальное лето»

ТК Звезда03:06

Синоптики рассказали, какое лето ждёт россиян

Life.ru02:28

Синоптик рассказал о температурном коридоре грядущего лета

Известия02:09

Синоптики назвали температурный коридор лета 2020 года

РЕН ТВ01:46

В «Фобосе» назвали температурный коридор лета 2020 года

Российская газета01:00
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Экономика

Доллар на международных торгах превысил 74 рубля

Курс рубля продолжает падать, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 03:56
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Политика

Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Общество

Фото записки Путину девушки из Иваново показали на телевидении

Аргументы недели вчера в 15:36
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге

BFM.ru вчера в 05:25
Энергетика

ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Газета.Ru 06 марта в 14:30
Единоборства

Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях

«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
FightTime.ru 01:49
Происшествия

В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали

В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Lenta.ru вчера в 12:44
Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости вчера в 08:50
Футбол

Рубин — Крылья Советов 0:1

Metaratings вчера в 08:58
Общество

Бизнесмену Тинькову в США грозит до шести лет тюрьмы

«Совершенно секретно»: Владелец «Тинькофф-банка» Олен Тиньков стал обвиняемым по двум делам в США. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Совершенно секретно 06 марта в 00:58
Армия и оружие

Россия проведет в Турции переговоры по Идлибу

5 марта президент Турции Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 03:47
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
РИА Новости вчера в 06:53
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Общество

Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 13:48
Кино

Джим Керри может вернуться к образу Маски в «Космическом джеме 2»

Недавно появилась информация, что голливудский актер Джим Керри может вернуться к образу Маски в «Космическом джеме 2». Источник, связанный с созданием второй части фильма, говорит, что зрители снова смогут увидеть артиста в роли знаменитого комедийного персонажа Маска.
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Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
News.ru 07 марта в 12:36
Финансы

Инвесторы ждут дальнейшего снижения ставки ФРС

Глобальное распространение коронавируса вынудило Федеральную резервную систему (ФРС) США опустить 3 марта процентную ставку федерального финансирования сразу на 0,5 процентного пункта до 1–1,25%.
Ведомости 03:53
Экономика

ЦБ приостановил покупку иностранной валюты из-за рухнувших цен на нефть

В качестве экстренных мер банк России объявил о приостановке покупки иностранной валюты сроком на 30 дней.
Газета.Ru 03:27
Происшествия

В Конаково празднование 8-го марта переросло в поножовщину

Местом ЧП стало общежитие на улице Учебной в Конаково. В компании, дружно праздновавшей 8 марта, возник конфликт.
Tvtver.ru вчера в 18:33
Шоу-бизнес

Первый канал покажет сериал «Магомаев»

9 марта в 21.30 на Первом канале стартует сериал «Магомаев» (16+).
Северная неделя 06 марта в 07:32
Общество

В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек

На территории пункта передержки животных в Якутске обнаружено около ста трупов собак и кошек.
BFM.ru 03:42
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
VSE42.RU вчера в 06:29
Происшествия

В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы

Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
ТАСС 00:27
Футбол

Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев

RT на русском вчера в 02:47
Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Футбол

«Локомотив» победил «Ахмат» в матче РПЛ

В домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги на «РЖД-Арене» московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.
Inc-news.ru 00:26
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Навки появилась на показе Юдашкина в пышном платье

Российская фигуристка Татьяна Навка не смогла пропустить главное событие этой весны и привела свою маленькую дочь Надежду на праздничное шоу Валентина Юдашкина.
OAnews 03:04
Энергетика

Акции Saudi Aramco на открытии упали на максимально допустимые 10%

Акции саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упали в понедельник, 9 марта, на максимально допустимые 10%.
Известия 03:45
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