Общество

Амур.инфоАмур.инфоСиноптики назвали прошедший ливень в Благовещенске опасным явлением

1 фото
Благовещенск получил самую большую порцию дождя по сравнению с другими районами Амурской области – в городе выпало 90 % месячной нормы осадков. Как отметили в Амурском гидрометцентре, это количество относится к критерию опасного метеорологического явления.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Июньский дождь в Благовещенске побил рекорд 26-летней давности

Телепортвчера в 20:17

В столице Приамурья прошел рекордный июньский дождь (видео)

Амурская правдавчера в 18:24

Синоптики назвали прошедший ливень в Благовещенске опасным явлением

Амур.инфовчера в 09:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:07, Ашберн
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
244
Происшествия

Дочь Ефремова отреагировала на ДТП с участием отца

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария в своем Инстаграме отреагировала на аварию с участием отца.
Вести Подмосковья 02:27
70
Происшествия

Ефремова отпустили под подписку о невыезде

Вести.Ru 01:35
702
Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
2,5K
Политика

В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию

Кремль фиксирует поддержку большинством россиян поправок к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 08:07
3,4K
Общество

За сутки в Оренбуржье подтвердили 66 случаев коронавируса

Как сообщает федеральный штаб, в Оренбуржье за сутки подтвердились 66 случаев заражения коронавирусом.
Телеканал UTV вчера в 05:11
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
12
Происшествия

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
810
Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera 07 июня в 16:02
86
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»

Московский Комсомолец 03:47
19
Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
260
Политика

В Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом Boeing MH17

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Европейскую правду», ни один из четырёх обвиняемых по делу о крушении MH17 в небе над Донбассом не пришел в суд Нидерландов.
ToDay News Ufa вчера в 07:33
1
Общество

В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию

Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС вчера в 12:45
141
Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
989
Армия и оружие

Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350

Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 03:26
5
Происшествия

Коронавирус выявили у 26 человек еще в одном пансионате Новокузнецка

Заражение коронавирусом выявлено у 26 человек еще в одном пансионате города Новокузнецка, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
РИА Новости 03:57
5
Космос

После исправления ошибки крот InSight снова работает

InSight Lander - это роботизированная посадочная платформа, которую НАСА отправило на Марс, чтобы узнать больше о внутренней части Красной планеты.
AstroNews.ru вчера в 09:12
Здоровье

Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года

Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года.
Lenta.ru 03:00
60
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
4,9K
Здоровье

Еще 220 человек в Воронежской области заболели коронавирусом

За прошедшие сутки в Воронежской области выявили еще 220 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн 02:11
58
Происшествия

В Ираке американский военный самолет выкатился за пределы ВПП

РИА Новости вчера в 16:59
19
Наука

Место с самым чистым воздухом выявлено на Земле

Evo-rus.com 07 июня в 00:29
67
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
2K
Путешествия

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39
1,9K
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты рассказали, как определить реальный пробег при покупке подержанного авто.
Letnews.ru 01:25
31
Общество

8595 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

8595 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
Известия 03:35
Политика

Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
57
Транспорт

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

РИА Новости 01:53
Общество

Нижегородские власти объяснили, почему снимать ограничения пока рано

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин у себя в Instagram ответил на вопросы подписчиков на тему того, когда регион последует примеру Москвы и снимет ограничения.
Российская газета 03:37
13
Происшествия

В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка

Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Благовещенск
Город в России
Город в России на границе с Китаем. Административный центр Амурской области и Благовещенского района, образует «Городской округ город Благовещенск». Население - 226385.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное