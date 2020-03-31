Коронавирус
ИзвестияСиноптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, россияне такую погоду могут ожидать в июне-июле.
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с чего всё началось
«Если в текущей обстановке вирус на поверхности сидит три дня, но при жаркой погоде на той же поверхности он может сидеть три часа», — цитирует ее 31 марта «РИА Новости».Известиявчера в 22:48
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Синоптики рассказали, когда придет способная затормозить распространение коронавируса погода
Комсомольская правда00:43
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