с чего всё началось

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, россияне такую погоду могут ожидать в июне-июле.

Политика Трамп назвал маловероятным введение общенационального карантина в США Президент США Дональд Трамп заявил, что введение режима общенационального карантина для борьбы с коронавирусом обсуждалось, однако выразил сомнение, что соответствующее решение будет принято.

Политика Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.

Здоровье Роспотребнадзор выявил «подозрительного» приморца Пациенты и лица, находившиеся в тесном контакте, госпитализированы. Еще один житель Приморья в настоящее время считается «подозрительным».

Авто В Уфе распродадут арестованные машины В столице Башкирии начали принимать заявки на участие в торгах, организованных для распродажи арестованных машин.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Здоровье В России создали препарат для лечения коронавируса Напомним, по данным на 28 марта в России было зарегистрировано 1 тысяча 264 случаев заражений коронавирусом.

Футбол Колосков высказался о снижении зарплат футболистов Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о снижении зарплат футболистам на время пандемии коронавируса, передает "Московский комсомолец".

Происшествия Полиция разыскивает 37-летнего братчанина В Братске сотрудники полиции объявили в розыск Михаила Чипизубова, родившегося 8 июня 1982 года.

Здоровье Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.

Экономика Большинство россиян оказались без сбережений в кризис Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).

Политика Кадыров раскритиковал губернаторов за недостаточные меры по COVID-19 "Президент сделал обращение к народу, государство принимает необходимые меры, строят больницы, создают дополнительные места для экстренных случаев, закупаются медикаменты, а мы, регионы, еще не чувствуем все эту ситуацию, мы пишем посты в Instagram, выступаем по телевидению, а конкретные меры мало кто принимает", - отметил Кадыров.