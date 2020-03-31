Коронавирус

ИзвестияИзвестияСиноптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, россияне такую погоду могут ожидать в июне-июле.
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с чего всё началось

Синоптики рассказали, когда установится жара, «убивающая» коронавирус

Жаркая и сухая погода, которая способна "затормозить" распространение COVID-19, обычно устанавливается на юге европейской части России в начале июня, в Москве же, как и на большей территории страны, ее стоит ждать в июле, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новостивчера в 21:40

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Коронавирус любит прохладу и влагу. Биолог рассказала, чем опасны кондиционеры

Фонтанка.Ру02:08

Синоптики рассказали, когда придет способная затормозить распространение коронавируса погода

Комсомольская правда00:43

Синоптики рассказали, когда установится жара, «убивающая» коронавирус

РИА Новостивчера в 21:40

Когда жара поможет победить коронавирус в России: оценки экспертов

РЕН ТВвчера в 23:56

Эксперты назвали температуру, способную «убить» коронавирус

News.ruвчера в 23:24

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Известиявчера в 22:48

Синоптики рассказали, когда установится «убивающая» коронавирус погода

Газета.Ru01:32
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Общество

Минобрнауки РФ решило перенести вступительные экзамены

Москва, 31 марта 2020, 09:11 — REGNUM Сроки вступительных экзаменов будут перенесены в России из-за коронавируса.
REGNUM 02:11
Общество

Главный инфекционист США предсказал вторую волну коронавируса

Американские власти ожидают новую волну коронавируса ближайшей осенью, но намереваются лучше подготовиться ко второй вспышке заболевания.
ФАН 02:15
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

РИА Новости вчера в 18:32
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Известия 00:57
Общество

В Москве возросло число вылечившихся от коронавируса россиян

В Москве возросло число вылечившихся от коронавирусной инфекции россиян: еще 10 человек выписаны из больницы.
Lenta.ru 28 марта в 13:30
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Здоровье

Скольким жителям Алтайского края может понадобиться ИВЛ

Во время пика эпидемии коронавируса интенсивная терапия (с ИВЛ) в Алтайском крае может понадобиться 13,6-27,3 тысячам человек.
Московский Комсомолец 00:15
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета вчера в 10:02
Политика

Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Коммерсантъ вчера в 18:58
Здоровье

Врач из больницы в Коммунарке обратилась к россиянам

Врач из больницы в Коммунарке Камила Туйчиева призвала россиян не выходить из дома и развеяла мифы о коронавирусе.
TV BRICS вчера в 11:57
Космос

Мочу астронавтов могут использовать для создания лунной базы

В научном журнале Journal of Cleaner Production была опубликована статья, в которой говорится о том, что команде Анны-Лены Кьениксен из Университетского колледжа Эстфолла в Норвегии удалось совершить достаточно интересное открытие — по их словам, мочу астронавтов в будущем могут использоваться для создания лунной базы.
Ferra вчера в 05:34
Экономика

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК 00:00
Происшествия

В Красноярском крае возбудили дело после смерти мужчины при пожаре

RT на русском вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» написала книгу

RuNews24.ru вчера в 04:06
Происшествия

В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом

Российская газета вчера в 15:27
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Политика

Госдума может принять проект расширения полномочий правительства

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
РИА Новости вчера в 04:38
Политика

Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли

Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
REGNUM вчера в 21:00
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»

ГЛАС.RU вчера в 04:33
Общество

В Башкирии режим полной самоизоляции введут во вторник вечером

Указ о необходимости полной самоизоляции жителей Башкирии в связи с опасностью распространения коронавируса вступит в силу во вторник вечером, сообщил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости 02:23
Происшествия

Случайно застрелившего вахтовика жителя ЯНАО осудили на год условно

Жителя тундры в Ямало-Ненецком автономном округе, который случайно застрелил вахтовика из ружья, приговорили к одному году лишения свободы условно, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 02:29
Экономика

Срок сдачи годовой бухгалтерской отчетности перенесен на 6 апреля

Срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год в налоговые органы переносится с 30 марта на 6 апреля 2020 года.
Сибирские Новости 28 марта в 03:47
Общество

Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.
РИА Новости 29 марта в 20:42
Политика

Кадыров раскритиковал губернаторов за недостаточные меры по COVID-19

Президент России и государство принимает все необходимые меры против коронавируса, однако большинство регионов медлят с решением вопросов по противодействию пандемии, заявил Рамзан Кадыров, отвечая на вопросы в прямом эфире телекомпании Грозный.
РИА Новости вчера в 23:16
Наука

Ученые рассказали, как устроены ночные кошмары

Актуальные Новости вчера в 03:22
Общество

«Яндекс» на фоне карантина запустил онлайн-школу

«Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу, получившую название «Яндекс.Школа».
РБК 02:00
Общество

На Кубани ввели режим самоизоляции: список ограничений

Согласно документу, на Кубани начинают действовать новые ограничения. В Краснодарском крае полностью закрыли парки, скверы, набережные.
СочиСтрим вчера в 18:24
Общество

Новые ограничения из-за коронавируса ввели в Забайкалье

По информации пресс-службы губернатора, ограничения введены во избежание распространения новой коронавирусной инфекции среди населения.
Забайкальский рабочий 02:01
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).
RT на русском вчера в 20:36
Общество

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян.
Lenta.ru вчера в 22:34
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