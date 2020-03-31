Жаркая и сухая погода, которая способна "затормозить" распространение COVID-19, обычно устанавливается на юге европейской части России в начале июня, в Москве же, как и на большей территории страны, ее стоит ждать в июле, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, россияне такую погоду могут ожидать в июне-июле.

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