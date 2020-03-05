В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму. Такой прогноз в беседе с "Газетой.Ru" сделал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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После аномально теплой зимы в России синоптики обещают «малиновое» лето. Об этом сегодня, 5 марта, заявил журналистам ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

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