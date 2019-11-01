с чего всё началось

Наступающая зима будет не очень холодной, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура будет на уровне нормы или чуть выше, передает «РИА Новости».

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