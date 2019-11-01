Общество
КоммерсантъСиноптики пообещали россиянам теплую зиму
Наступающая зима будет не очень холодной, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура будет на уровне нормы или чуть выше, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
По его словам, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской части РФ, где возможен дефицит осадков, и Западной Сибири, где ожидается их избыток, передаёт «Интерфакс».News.ru07:02
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Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Evo-rus.com вчера в 10:00
Культура
Мартиросян прокомментировал заявление Светлакова о цензуре их шоу
News.ru вчера в 09:59
Общество
Минстрой впервые представил индекс качества городской среды
"В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной", - цитирует пресс-служба Минстроя главу ведомства Владимира Якушева.
Российская газета 15:36
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 15:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов выбрал имя для второго ребенка от Анастасии Костенко
Бывшая модель сказала подписчикам, что они с мужем уже выбрали имя для будущего малыша, причём выбором имени занимался именно Дмитрий Тарасов.
Bimru.ru 06:18
Наука
Новые аккумуляторы зарядят электромобиль за 10 минут
Planet Today 30 октября в 14:03
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
РИА Новости 13:41
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
VSE42.RU вчера в 06:36
Общество
Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров
Бывший исполнитель смертных приговоров в "Бутырке" рассказал "МК", что чувствовал, когда казнил осужденных.
РИА Новости 16:16
Политика
Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине
На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
РЕН ТВ 14:41
Общество
На сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году
Предел для Подмосковья – увеличение платы на 4,1%, Санкт-Петербурга - 3,8%. Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет не более чем на 5%. При этом в первом полугодии 2020 года плата индексироваться не будет.
ТВ Центр 30 октября в 11:20
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Общество
Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье
Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета 10:26
Шоу-бизнес
Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили
Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.
Телепрограмма вчера в 05:17
Политика
Путин пообщался с участниками WorldSkills
Президент России Владимир Путин пообщался с участниками движения WorldSkills и Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2019, прошедшего в Екатеринбурге.
Вести.Ru 10:45
Шоу-бизнес
Терпящий убытки Фадеев назвал Наргиз караоке-певицей
Что касается Наргиз Закировой, с которой продюсер разошелся со скандалом в конце лета, то этот проект был убыточен – продюсерский центр потерял на певице более 16 миллионов рублей, пишет интернет-портал "Дни.ру".
ТВ Центр вчера в 14:57
Политика
Депутат Рады от партии «Слуга народа» покинет пост после секс-скандала
Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского Богдан Ярёменко решил покинуть пост главы комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
News.ru 14:30
Общество
Нацбанк Белоруссии поставит близкую к российской цель по инфляции
Чем белорусская монетарная политика отличается от российской Сейчас Нацбанк устанавливает цели денежно-кредитной политики на каждый год (в отличие от российского ЦБ, у которого постоянная цель — инфляция около 4%, уже установлена).
РБК 05:39
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Политика
Лавров назвал Аль-Багдади порождением США
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США".
РИА Новости 16:13
Общество
Минкультуры попросило сократить показы иностранного кино 4 ноября
«Действительно, существует практика рассылки подобных рекомендаций накануне важных государственных праздников, например Дня Победы или Дня народного единства», — отметил представитель министерства.
РБК 13:09
Игры
В Epic Games Store появятся отзывы критиков
CyberSport.ru 03:02
Киберспорт
Анонс World of Warcraft: Shadowlands. Сильвана рушит вселенную
В анонсирующем ролике дополнения Shadowlands Сильвана отправилась в Цитадель Ледяной короны, где темная эльфийка бросила вызов Высшему Лорду Болвару Фордрагону, нынешнему Королю-личу.
Cyber.sports.ru 15:39
Экономика
Российский производитель микросхем «Ангстрем-Т» обанкротился
На заводе «Ангстрем-Т» освоена технология Trench MOSFET Основная часть суммы была получена у «ВЭБ.РФ» в форме кредита под 8,5% годовых на строительство полупроводникового производства, рассчитанного на выпуск продукции по нормам 110 и 130 нм.
iXBT.com вчера в 03:47
Общество
Ирина Шейк вместе с дочерью гуляет в костюме Минни Маус
Ирина Шейк выбрала для себя и дочери Леи парные наряды на Хэллоуин, отдав предпочтение образу подруги Микки Мауса.
StarHit.ru 16:00
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РИА Новости 05:29