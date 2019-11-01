Общество
КоммерсантъСиноптики пообещали россиянам теплую зиму
Наступающая зима будет не очень холодной, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура будет на уровне нормы или чуть выше, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
По его словам, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской части РФ, где возможен дефицит осадков, и Западной Сибири, где ожидается их избыток, передаёт «Интерфакс».News.ru07:02
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Политика
МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
REGNUM вчера в 11:09
Гаджеты
Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор
Актуальные Новости 12:10
Армия и оружие
На Балтике и Дальнем Востоке установили РЛС «Подсолнух»
Новые радиолокационные станции "Подсолнух" развёрнуты и запущены на территориях Дальнего Востока и Балтики — дополнительно к появившейся ранее на Каспии.
Life.ru 30 октября в 03:37
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК 17:36
Политика
Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине
На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
РЕН ТВ 14:41
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Баскетбол
Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА в Евролиге
Поражением баскетбольного клуба "Зенит" завершился матч Евролиги против ЦСКА. Матч прошёл в пятницу, 1 ноября, в Петербурге.
Фонтанка.Ру 15:07
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Политика
В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.
Известия 15:41
Транспорт
Стала известна стоимость проезда по будущей трассе Москва-Казань
Глава «Автодора» заявил, что стоимость проезда по новой трассе не будет превышать 2,5 тыс. руб. для легковых автомобилей и 6 тыс. руб. для грузовых, сообщает «РБК».
Вечерние Челны 09:52
Здоровье
Решение по больнице №40 в Нижнем Новгороде примут к 1 декабря
1 ноября 2019 года в Нижнем Новгороде на площадке Общественной палаты Нижегородской области состоялся круглый стол по вопросу закрытия детского хирургического отделения больницы №40 в Автозаводском районе.
Нижний сейчас 11:01
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Происшествия
Момент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео
В пятницу вечером авиакомпания "Ямал" сообщила РИА Новости, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку в аэропорту Тюмени из-за сбоя в работе турбины и отказа левого двигателя.
РИА Новости 14:00
Финансы
Госдолг США достиг рекордных $23 трлн
Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.
РБК 17:46
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
News.ru вчера в 16:33
Кино
Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос вчера в 08:37
Политика
Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия 08:35
Политика
Конференцию ООН по климату перенесли в Мадрид
Конференцию ООН по проблеме изменения климата перенесли в Мадрид.
RT на русском 16:42
Политика
Демократ Бето О’Рурк выбыл из борьбы за пост президента США
Бето О'Рурк сообщил, что выбывает из борьбы за номинацию Демократической партии в президенты США.
РИА Новости 17:49
Происшествия
Арестован заказавший убийство невестки отставной генерал МВД
В Ставропольском крае суд решил арестовать генерала-майора МВД в отставке Александра Туривненко, которого подозревают в заказе убийства гражданской жены его брата.
Газета.Ru 11:14
Экономика
Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
РБК вчера в 09:34
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Коммерсантъ вчера в 09:15
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38
Политика
Путин предложил обнулить взаимные претензии по газу России и Украины
После переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин заявил, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору.
Газета Кемерова 30 октября в 22:33
Политика
Украина хочет обсудить транзит газа на встрече в «нормандском формате»
Киев хочет обсудить на встрече лидеров стран—членов «нормандского формата» (РФ, Франция, Германия и Украина) вопрос транзита российского газа, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 08:57
Политика
МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ
Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.
Известия 04:43
Происшествия
В Турции задержаны две россиянки
Турецкие силовики задержали в провинции Килис двух женщин, предположительно, гражданок России. Они пытались попасть в Республику из Сирии.
Вести.Ru 15:40