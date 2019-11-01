Общество
КоммерсантъСиноптики пообещали россиянам теплую зиму
Наступающая зима будет не очень холодной, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура будет на уровне нормы или чуть выше, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить202
с чего всё началось
По его словам, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской части РФ, где возможен дефицит осадков, и Западной Сибири, где ожидается их избыток, передаёт «Интерфакс».News.ru07:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:38, Ашберн
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Спорт
Doom Eternal: дата выхода и сюжетная линия
Художественный руководитель Eternal уточнил, что Doom – динамичный шутер, поэтому авторы нарочно сделали все детали пестрыми и крупных размеров, чтобы игроку было легко различать все подсказки и индикаторы даже на высокой скорости передвижения.
LoginCasino.com 09:50
Хоккей
Шестеркин признан вратарем месяца в АХЛ
Российский вратарь Игорь Шестеркин, выступающий в АХЛ за «Хартфорд Вулф Пэк» (фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс»), признан лучшим вратарем лиги в октябре.
Sport24.ru 15:27
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала лицо сына
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 09:59
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
Аналитики iSeeCars составили рейтинг авто, которые больше все теряют в своей стоимости, по сравнению с первоначальной ценой.
Уфимские Заметки вчера в 09:12
Общество
Рогозин поручил выделить деньги на два дополнительных корабля «Союз»
РИА Новости вчера в 05:46
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 11:21
Происшествия
В Приморье продолжается поиск пропавших в море рыбаков
REGNUM 30 октября в 01:44
Финансы
Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн
Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.
РБК 18:26
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади порождением США
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
РИА Новости 16:13
Политика
Демократ Бето О’Рурк вышел из президентской гонки в США
Бывший член палаты представителей от Демократической партии Бето О'Рурк объявил в пятницу, что заканчивает свою президентскую кампанию из-за нехватки средств, об этом он сообщил в своем твиттере.
Интерфакс 18:45
Наука
В Канаде нашли окаменелости древнего носорога
Зубы были маленькими и в плохой форме, но учительница все равно их подобрала.
Машины и Механизмы вчера в 17:23
Теннис
Берреттини стал последним участником Итогового турнира ATP
Берреттини стал последним, восьмым участником предстоящего турнира, после того как его единственный конкурент за вакантное место — француз Гаэль Монфис — не сумел выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже, уступив Денису Шаповалову в матче 1/4 финала.
RT на русском 17:04
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Британский телеканал Channel 4 вечером 30 октября показал программу «Мир глазами Владимира Путина».
Lenta.ru 12:37
Здоровье
Четыре возможных признака наступления «тихого инфаркта» перечислили медики
Медицинские специалисты, работающие в Гарвардском университете, рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о наступлении «тихого инфаркта».
Аргументы недели 04:13
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях
ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях Рейды ФНС и ФСБ в структурах, занимающихся клининговым бизнесом, проведены вчера в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской и Челябинской областях и Красноярском крае.
Коммерсантъ вчера в 16:02
Футбол
«Сочи» хочет арендовать полузащитника «Зенита»
Сообщается, что "Зенит" готов отпустить Краневиттера, при этом сам игрок хотел бы отработать свой контракт с "сине-бело-голубыми" до конца.
Soccer.ru 18:14
Происшествия
В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка
РИА Новости вчера в 14:51
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Политика
В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа
Накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.
Интерфакс 15:12
Происшествия
В Турции задержаны две россиянки
Турецкие силовики задержали в провинции Килис двух женщин, предположительно, гражданок России. Они пытались попасть в Республику из Сирии.
Вести.Ru 15:40
Культура
Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин
Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
ГЛАС.RU 08:18
Футбол
Аутсайдер чемпионата Франции «Дижон» обыграл «ПСЖ»
«Дижон» на своем поле принимал «ПСЖ» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
Sportbox.RU 17:40
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» получит гиперзвуковые ракеты «Циркон», заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Калининград, заявил, что корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Экономика сегодня вчера в 13:10