Общество
ИзвестияСиноптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели
Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели. Об этом в среду, 19 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Здоровье
Будущее детей оказалось под вопросом
Здоровье и будущее каждого ребенка и подростка в мире подвергается непосредственной угрозе от ухудшения экологии, изменения климата, массовых миграций населения, конфликтов, неравенства и корыстного маркетинга, который навязывает детям фастфуд, сладкие напитки, алкоголь и табачные изделия.
Политика
Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Биатлон
Фуркад: я не критиковал Логинова
Французский биатлонист Мартен Фуркад объяснил свои слова в адрес россиянина Александра Логинова после его победы в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце, передает "МАТЧ ТВ".
Здоровье
Диетологи назвали наиболее эффективные способы похудения
Кино
Составлен список самых ожидаемых фильмов 2020 года
Политика
Комитет ГД поддержал поправку о неприкосновенности экс-президентов
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку о лишении экс-президентов РФ неприкосновенности.
Кино
Седьмой сезон сериала «Сватов» станет последним
В интервью интернет-порталу Privet-Rostov Андрей Яковлев рассказал о том, что седьмой сезон «Сватов», который начали снимать в январе 2020 года, станет заключительным.
Политика
В Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
Авто
Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию
Представитель Минпромторга подтвердил эту информацию РБК. Программа льготного автокредитования была запущена в начале прошлого года.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Экономика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Несмотря на рост, общий размер российского рынка в 2019 году составил чуть больше 1% от глобально рынка M & A и почти вдвое меньше рекордного уровня 2013 года, отмечает глава отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована
Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
Армия и оружие
ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе
Общество
Елизавета II запретила принцу Гарри использовать бренд Sussex Royal
Королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal.
Экономика
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
Экономика
Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам
Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.
Происшествия
Сбежавшая из-под карантина вторая петербурженка не явилась в суд
Хоккей
ЦСКА и «Спартак» начнут серии первого раунда плей-офф КХЛ в один день
Московские ЦСКА и "Спартак" начнут свои серии первого раунда плей-офф КХЛ в один день, сообщается на сайте лиги.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса для дочери в шоу «Голос»
Алсу призналась в интервью, что помогала дочери победить в шоу и покупала голоса.
Политика
Зеленский назвал треплом обвинившего его в уклонении от армии майора
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Армия и оружие
США решили оснастить подлодки гиперзвуковыми ракетами
ВМС США заявили, что собираются оснастить многоцелевые подводные лодки типа «Вирджиния» ракетами с гиперзвуковыми планерами C-HGB.
Общество
Арбидол вошел в список лекарств от коронавируса
В шестой версии предварительного плана КНР по лечению коронавируса COVID-2019 имеется разработанный в СССР препарат "Арбидол".
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Экономика
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
Происшествия
Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре
По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.