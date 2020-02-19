Общество

ИзвестияИзвестияСиноптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели

Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели. Об этом в среду, 19 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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Синоптики назвали сроки завершения аномально теплой погоды в России

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Синоптики рассказали, сколько продлится «небывалая» погода в России

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В интервью интернет-порталу Privet-Rostov Андрей Яковлев рассказал о том, что седьмой сезон «Сватов», который начали снимать в январе 2020 года, станет заключительным.
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Несмотря на рост, общий размер российского рынка в 2019 году составил чуть больше 1% от глобально рынка M & A и почти вдвое меньше рекордного уровня 2013 года, отмечает глава отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
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Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
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Московские ЦСКА и "Спартак" начнут свои серии первого раунда плей-офф КХЛ в один день, сообщается на сайте лиги.
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ВМС США заявили, что собираются оснастить многоцелевые подводные лодки типа «Вирджиния» ракетами с гиперзвуковыми планерами C-HGB.
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ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

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Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
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