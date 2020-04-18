На большей части европейской территории в мае ожидается теплая погода, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гирометцентра России Людмила Паршина.

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Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России. Об этом 18 апреля заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, сообщает «Российская газета».

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