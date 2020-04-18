Общество
REGNUMСиноптики пообещали тёплую майскую погоду в России
Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России. Об этом 18 апреля заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, сообщает «Российская газета».
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На большей части европейской территории в мае ожидается теплая погода, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гирометцентра России Людмила Паршина.Российская газетавчера в 22:00
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Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Трудовым мигрантам разрешили до 15 июня не платить за патенты
Как говорится в указе, обязательным условием становится соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.
Говорит Москва 09:30
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Чемпион мира Рами помог доставлять продукты инвалидам в Сочи
Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун выделил 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом.
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Происшествия
Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве
Московские полицейские выписали бездомному протокол о нарушении режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает портал "Такие дела" со ссылкой на самого бездомного.
Газета.Ru вчера в 12:49
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Общество
Хакеры атаковали новую систему выдачи пропусков для москвичей
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Lenta.ru 10:40
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
РИА Новости вчера в 22:40
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Новикову предъявили обвинение в получении взятки
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
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Губерниев назвал Баринова «артистом-вруном»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Валерия Баринова «артистом-вруном» после того, как актер заявил, что телеведущий звонил ему и заявлял, что тот его унизил и оскорбил.
ФАН вчера в 12:17
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Политика
Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции.
Известия 06:53
Общество
Британия начнет производство вакцины от коронавируса, не прошедшей клинические испытания
Великобритания начнет на следующей неделе производство вакцины от коронавируса нового типа, которая еще не прошла клинические исследования.
ТАСС Наука 05:53
Авто
Рассекретили Nissan X-Trail нового поколения
Японский автопроизводитель готовит к премьере новое поколение популярного кроссовера Nissan X-Trail.
Тарантас Ньюс вчера в 00:21
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Общество
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 10:53
Здоровье
Минздрав оценил безопасность китайского препарата для лечения COVID-19
Минздрав не нашел противопоказаний для применения незарегистрированного в России препарата для лечения коронавируса, который бесплатно передал Китай.
РБК 11:05
Общество
В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим
С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
Политика
Российский постпред осудил слова дипломата США об освобождении Вены
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов осудил слова пресс-атташе американского посольства в Москве Ребекки Росс, которая связала пожар в соборе Святого Стефана в Вене с освободительной операцией советских войск в апреле 1945 года.
Аргументы и Факты 10:31
Политика
Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия 10:45
Футбол
«Барселона» передумала выплачивать клаусулу Лаутаро Мартинеса
Тяжёлая экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса, вынуждает «Барселону» отказаться от выплаты клаусулы 22-летнего форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Чемпионат 08:35
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК вчера в 01:00
Общество
Работающие пенсионеры получат новый больничный лист
Новый больничный лист для работающих пенсионеров будет выписан с 20 по 30 апреля.
Время Н вчера в 13:33
Здоровье
В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице
Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют.
Российская газета 11:13
Общество
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
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Мамаева впервые показала фото своих ног до похудения на 40 кг
Супруга скандального футболиста Павла Мамаева Алана показала фото своих ног до того, как она похудела на 40 кг.
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За прохождение бесплатной Cyrano Story могут подарить хоррор Moons of Madness
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Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
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Вера Брежнева обнажилась для фото в Instagram
Поклонники актрисы сразу назвали снимок "самое сексуальное фото". Фанаты расхвалили фигуру и внешность Веры Брежневой.
Территория новостей 16 апреля в 05:30
Наука
Частота инфекционных болезней может указывать на развитие рака
По результатам нового исследования, ученые сделали вывод, что высокая частота заболеваемости инфекционными болезнями может говорить о высоком риске развития онкологической патологии в будущем, сообщает Shraibikus News со ссылкой на Американскую ассоциацию исследований рака.
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