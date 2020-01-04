Общество
Lenta.ruСиноптики предрекли новые погодные аномалии по всей России
Почти вся территория России окажется под влиянием атлантического циклона, который станет причиной новых погодных аномалий. Об этом в субботу, 4 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Политика
Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США
Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Президент Австрии приведет к присяге правительство Курца 7 января
Федеральный президент Александер Ван дер Беллен приведет к присяге новое правительство Австрии 7 января.
Политика
Украинский раскольник Епифаний заявил о претензиях на Почаевскую Лавру
Ранее раскольники «ПЦУ» захватили храм канонической УПЦ на западной Украине.
Кино
«Россия-1» покажет комедию «Одесский пароход» 1 января
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
Гаджеты
Apple выпустит два доступных смартфона на смену iPhone SE
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, по некоторым данным Apple готовит к презентации сразу два недорогих смартфона, которые придут на смену iPhone SE.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Экономика
Вячеслав Володин рассказал о помощи инвесторам на миллиард рублей
Именитый земляк напомнил, что долг Саратовской области составляет порядка 23-24 миллиардов рублей.
Спорт
Ларьков обматерил француза после поражения в спринте
Сам Ларьков из-за резкого перехода на соседнюю полосу тоже помешал — итальянцу. В итоге и француз, и россиянин получили желтые карточки.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Хоккей
Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира
Сборная России вышла в финал молодежного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Чехии.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова скрыла лицо сына за темными очками
Модель Анастасия Решетова в Instagram показала лицо своего сына Ратмира, которого родила в прошлом году от музыканта Тимати.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Политика
Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Политика
Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году
Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Происшествия
Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами
Толпа молодых людей с нацистской символикой преградила автомобильное движение в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Политика
Над иранской мечетью подняли красный флаг мести
Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Авто
Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Относительно недавно на международной выставке автомобилей была представлена новая версия инновационного кроссовера Toyota Wildlander, который собран на базе RAV4.
Футбол
Зинченко забил первый за 360 дней гол за «Сити»
Последний раз украинец забивал за «Сити» в январе 2019 года, когда отличился в матче против «Бертона» (9:0). С того матча прошло 360 дней.
Футбол
Нападающий «Витесса» Рой Беренс: Слуцкий отобрал у меня год футбола
Хоккей
Третьяк: «В таких матчах рождаются чемпионы!»
Президент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от победы сборной России над Швецией (5:4) в полуфинале молодежного чемпионата мира в Чехии.
Авто
Nissan представит концепткар Ariya на выставке CES
На выставке CES 2020 Nissan продемонстрирует экспонаты, отражающие новые технологии мобильности.
Происшествия
В Приморье начали проверку после ранения двух детей при стрельбе
СК начал доследственную проверку из-за хулиганских действий в отношении двоих несовершеннолетних детей в городе Артем, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
Шоу-бизнес
Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет
Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.