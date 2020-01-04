Почти вся территория России окажется под влиянием атлантического циклона, который станет причиной новых погодных аномалий. Об этом в субботу, 4 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Политика Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Apple выпустит два доступных смартфона на смену iPhone SE Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, по некоторым данным Apple готовит к презентации сразу два недорогих смартфона, которые придут на смену iPhone SE.

Спорт Ларьков обматерил француза после поражения в спринте Сам Ларьков из-за резкого перехода на соседнюю полосу тоже помешал — итальянцу. В итоге и француз, и россиянин получили желтые карточки.

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Политика В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.

Политика Над иранской мечетью подняли красный флаг мести Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

Хоккей Третьяк: «В таких матчах рождаются чемпионы!» Президент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от победы сборной России над Швецией (5:4) в полуфинале молодежного чемпионата мира в Чехии.