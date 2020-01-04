Общество

Lenta.ruLenta.ruСиноптики предрекли новые погодные аномалии по всей России

Почти вся территория России окажется под влиянием атлантического циклона, который станет причиной новых погодных аномалий. Об этом в субботу, 4 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
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