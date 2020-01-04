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Происшествия Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.

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