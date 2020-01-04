Общество
Lenta.ruСиноптики предрекли новые погодные аномалии по всей России
Почти вся территория России окажется под влиянием атлантического циклона, который станет причиной новых погодных аномалий. Об этом в субботу, 4 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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Политика
Рухани призвал Эрдогана сплотиться против США
Глава Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сплоченно выступить против Соединенных Штатов.
Армия и оружие
В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях
Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Хоккей
Россия обыграла Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России обыграла Швецию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Политика
Белый дом отказался передавать письма о военной помощи Киеву
Газета The New York Times не смогла получить документы, касающиеся военной помощи Украине.
Происшествия
В Кабардино-Балкарии при жесткой посадке погиб парапланерист
В Чегемском районе Кабардино-Балкарии в результате жесткой посадки параплана погиб человек.
Армия и оружие
Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории
Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Происшествия
Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь
Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Политика
В США начались гонения на саксофониста Бутмана
Знаменитый российский саксофонист Игорь Бутман стал жертвой махровой русофобии в США.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Общество
Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе
Определенное сочетание кардионагрузки, силовых упражнений и правильного питания поможет быстро избавиться от жира на животе.
Политика
Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году
Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году.
Политика
В Ижевске объяснили сбой в эфире местного ТВ после поздравления Путина
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова на своей странице в Facebook написала, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС – Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатулина, который является депутатом городской думы.
Политика
Приглашенной в Киев Хакамаде припомнили Крым
Публицист и политик Ирина Хакамада попала на Украине в скандал. В конце февраля она собралась в Киев, чтобы прочитать лекцию.
Авто
Это были самые дорогие автомобили, проданные на Ebay в 2019 году
Всего в Топ-20 самых дорогих покупок eBay в 2019 году насчитывается 11 автомобилей и один дом на колесах.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Энергетика
В Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти
Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов.
Здоровье
Как распознать желчекаменную болезнь, рассказали врачи
Врачи рассказали, как можно распознать желчекаменную болезнь.
Происшествия
Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила
В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Политика
Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани
Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина
Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Общество
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Политика
Вован и Лексус разыграли конгрессвумен от имени Греты Тунберг
Армия и оружие
Помпео предостерёг Иран от ответных мер после убийства Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео предостерёг Иран от ответных мер против Вашингтона после убийства американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.